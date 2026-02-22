陸建商推買房送黃金！房價連跌2年「金價卻飆漲」　屋主賺爛了

▲大陸浙江杭州一處建案2年多前打出買房送黃金的噱頭，沒想到如今房價下跌，屋主卻靠著金價賺回來。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江杭州臨安一個建案2年多前打出「買房送黃金」話題行銷，當時引發熱議，如今在房價走跌、金價狂飆的雙重變化下，部分屋主若把房子與當年拿到的黃金一起計算，整體資產反而還多出約25萬元（人民幣，下同，約新台幣110萬元），成為市場上的特殊案例。

促銷話題爆紅 活動細節曝光

綜合陸媒報導，2023年6月，杭州臨安區建案華發薈天府推出促銷方案，房屋維持原價銷售，但直接贈送實體黃金。依照批次與坪數不同，送出的金條重量也有差異。

第四批中，約26.9坪（原89平方米）戶型送700克黃金、約30.3坪（原100平方米）送850克、約36坪（原119平方米）送1000克；第五批則是約26.9坪送900克、約30.3坪送1050克。

當年金價每克450元 相當於房價打82折

以當時每克約450元（人民幣，約新台幣2,000元）估算，若購入一戶約36坪、總價約250萬元（約新台幣1,100萬元）的住宅，可拿到價值約45萬元（約新台幣198萬元）的1000克黃金，等於實質折扣約82折。不過，因活動引發高度關注，該方案在2023年6月9日便喊卡。

2年金價飆149％ 1000克市值破百萬

2年多後，市場出現明顯變化。截至今年2月9日，國際金價已從2023年的每克約450元，上漲至約1120元（約新台幣5,000元），漲幅逼近149％。換算下來，當年送出的1000克黃金，如今市值約112萬元（約新台幣493萬元）。

▲大陸浙江杭州一處建案2年多前打出買房送黃金的噱頭，沒想到如今房價下跌，屋主卻靠著金價賺回來。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



房價回檔逾三成 36坪市值縮水87萬

反觀房市表現，華發薈天府所在區域的平均單價，從2023年每坪7.27萬元（約新台幣32萬元），回落至目前每坪4.86萬元（約新台幣21萬元）。

若以掛牌價格推算，當初以250萬元（約新台幣1,100萬元）買進的約36坪戶型，如今市值約163萬元（約新台幣717萬元），帳面減少約87萬元（約新台幣383萬元）。

「房＋金」組合分散風險 意外成資產對沖

雖然房價下滑，但由於黃金漲幅遠高於房產跌幅，若把房屋與贈送的黃金合併計算，整體資產仍增加約25萬元（約新台幣110萬元）。

市場觀察認為，這個案例無意間形成「房產搭配黃金」的資產配置，分散單一資產價格波動風險。也有當時買房的屋主直言，本來只是看中折扣進場，沒想到在房價修正時，金價卻大幅走高，反而產生類似避險的效果。