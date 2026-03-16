擁1200萬「卻買不了蛋黃區透天」　台南人爆感慨！釣出一票鄉親

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台南網友在Dcard發文感嘆，本以為握有1200萬能買到透天，沒想到現在連大樓四房都難以企及。原PO透露，目前已將預算拉高至1500萬元，目標鎖定永康20年內的透天，卻依然處處碰壁，PO文引發在地人熱議，直呼「台南房價早已回不去！」

1200萬預算縮水 四房透天成奢望

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網友提到，過去認為千萬預算在台南已能挑選透天厝，如今實際看房才發現，不僅永康區難以入手，連大樓三、四房的價格也令人咋舌。

對此，許多網友直言，現在1200萬元在精華區可能只能買到「小2房加平車」，若想追求20年內的透天，除非往較偏僻的蛋白區尋找，否則在市區範圍內幾乎是不可能的任務。

蛋白區也淪陷 中古公寓開價逼近千萬

文章釣出不少台南在地人分享經驗。有網友提到，最近在善化看中一間18年的公寓，開價竟快要1000萬元；也有人在永康購入2房預售屋，總價就高達1300萬元。對比六年前，還能以相同預算買到4樓半的新透天，現在的行情讓不少想買房的年輕人直呼「買不起」，僅剩嘉藥附近或屋齡40年以上的蛋白區老屋才有機會。

針對台南房價的驚人漲幅，網友們紛紛感嘆今非昔比，並建議原PO要在屋齡或地段做出妥協，「買小2房+平車剛剛好，別說4房，3房1200萬也碰不到」、「往25年以上中古屋找，應該可以有3房」、「買蛋白或某些蛋黃40年透天，也會有剩」、「看地區吧，越便利的越貴」、「六年前可以買四樓的透天，我家就是」、「市區新大樓四房都要3000萬以上了」。

南科效應助漲 精華區單價站穩高點

房產專家分析，台南房價受惠於南科發展與北外環道建設，不僅東區、平實重劃區單價創高，周邊的永康、善化也跟進補漲。2025年雖然整體交易量縮，但精華區房價依然具抗跌性，導致1500萬元以下的「新透天」已在台南主流市場消聲匿跡，建議購屋族若有剛性需求，可朝向蛋白區的中古大樓或進行老屋翻修做考慮。