房貸利率降至6.17％創1個月新低　再融資申請量年比暴增132％

▲美國房地產。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率上周降至1個月來最低水準，帶動既有借款人積極申請再融資。根據美國房貸銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布的經季節調整指數，整體房貸申請量較前一周成長2.8％，主要由再融資需求推升。

美國零售數據疲弱連帶壓低房貸利率

30年期固定利率、符合貸款上限83萬2750美元（約新台幣2628萬元）以下的房貸平均合約利率，自6.21％降至6.17％；點數維持0.56不變（含手續費），以20％頭期款為基準計算。

MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示，零售銷售與成屋銷售數據疲弱，抵銷就業市場優於預期的表現，帶動美國公債殖利率走低，進而壓低房貸利率。

再融資申請量增7％

利率下滑促使再融資申請量周增7％，較去年同期暴增132％。不過去年同期利率高出76個基點，且當時再融資活動處於極低水準，使年增幅顯得特別明顯。喬坎指出，上周為1月中旬以來再融資申請最強勁的一周，各類貸款申請均有成長。

相較之下，購屋貸款申請量周減3％，僅較去年同期成長8％。儘管利率回落使房屋略為負擔得起，但新屋供給增加速度不足，加上對整體經濟前景的疑慮，使不少潛在買家仍選擇觀望。

本周因假期縮短，房貸利率開局持平。不過即將公布的經濟數據可能影響走勢。今年以來，房貸利率大致在6％至6.25％區間內窄幅震盪。

