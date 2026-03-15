住60坪透天！普通上班族夫妻「想換小房」驚：只能買兩房公寓

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一對普通上班族夫妻發文求助，透露目前住在建坪約60坪的透天厝，4房2廳5衛、門口雙車位，家中僅兩人與兩隻貓、4隻水龜。考量「年紀大了，沒生小孩後繼無人」，加上仍有約350萬元房貸，萌生大房換小房的念頭。不過兩人若不想再貸款，預算「只能買到兩房含一車位的公寓」，但夫妻各自都有一台車，讓他無奈求助有沒有建議的方案？

貼文一出，引發熱烈討論。有人直言現實面問題，「透天只能換2房小房，維持現況稍等一下好了，現在房市慘淡，再觀望讓子彈飛一下。」也有人提醒換屋風險，「我們也是，但換房很吃運氣哦。」甚至把養寵物成本也搬上檯面，「動物看醫生要5萬（昨天），所以建議不要養寵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，也有過來人分享自身經驗。「我也曾經考慮過大屋換小屋，也看了幾個案子。但老實說，住透天習慣了，看大樓或華廈的房子都不習慣，因為挑高不夠、房間看起來比較暗沉，而且還有鄰居出入複雜，電梯、管理費等問題。」最後仍決定「繼續住透天。」

針對車位問題，有人建議彈性處理，「買大樓，另一個車位用租的。」也有人指出，「一個車位約150萬..是否需要找雙車位需要評估看看。」還有人認為與其急著賣房，不如改善現況，「不如請人評估能否改建壓倉式電梯。」

另一派則認為不必過度焦慮老後生活，「換房應該是60歲後的事了，現在先住著吧」、「不用換，等老了已物事人非，再來煩惱吧。」也有人打破迷思，「台灣人都有那種年紀大不能爬樓梯的想法，肌肉是要訓練的！！」一則換屋請益文，道出中產夫妻在房貸、退休與生活品質間的拉鋸現實。