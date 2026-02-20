一家三口住17坪「又擠又小」雙薪300萬想再買一間！過來人給建議

▲原PO考慮再買一間。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

如果買房後才發現房子的空間、地點不符合要求，該怎麼辦呢？一名網友表示，目前家庭成員為3大1小，雙親年薪為350萬元，3年前買了一間新北兩房預售屋，但現在認為買太小了，猶豫要換3房或再買一戶。對此，信義房屋專家表示，主要還是看夫妻倆的今年規劃，如果還過得去可以再買一間，原先房子就出租。

雙薪300萬想再買3房新屋

有網友在Dcard發文，2023年購入總價約2000萬元的新北2房預售屋，室內約17坪，預計年後入住新房，當初規劃先住5至6年，再視需求換成三房，但現在有點後悔，認為當初房子買太小了，開始猶豫，是否應該提早換屋，或乾脆再購入一間三房。

他透露，家庭年收入約300萬（自己250萬、老婆50萬），現金與其他資產約350萬。扣除寬限期內的房貸與其他開銷後，一年約可存150萬，並預估明年家庭年收入有機會提升至350萬，「這樣扛兩間房貸會不會太硬？還是等住滿5年再把2房賣掉，用小換大的方式呢？」

貼文一出，網友表示，17坪對3大1小來說真的太小，「三大一小17坪真的太小了，五年再換，第一年沒有用新青安的話也可以不用賣，用租金繳房貸」、「滿5年換屋比較好」。另一派網友則抱持較積極態度，「有錢就買呀」、「扛得住當然是多買一間，多的出租呀」、「先簽預售屋，交屋再評估經濟狀況」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這是財務規劃的問題，「養一間一定比兩間輕鬆」，如果薪資持續成長，又可以負擔的話，另一間不一定要賣掉，可以出租，租金拿來付貸款。經理也提醒，在規劃「先買後賣」或「先賣後買」時，貸款條件差異明顯，應依家庭收入與還款能力評估最適合的換屋策略。