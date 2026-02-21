想買公寓頂樓　長輩狂勸退「熱又會漏水」！過來人卻讚：只住頂樓

▲頂樓優缺點曝光。（示意圖／unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

隨著房價高升，許多建案都會傾向高樓為主，此時買屋族開始面臨樓層選擇的障礙，許多人認為住越高風景、空氣越好，因此砸下大錢住到高樓層，不過有網友指出，常聽長輩說「頂樓不好」，夏天炎熱又容易漏水。對此，信義房屋專家分享頂樓的注意事項，可以自行評估看看。

長輩勸別買 擔心炎熱滲水



有網友在Dcard發文，長輩普遍認為頂樓容易受日曬影響，室內溫度較高，且有滲水疑慮。不過他認為，現代氣候炎熱，似乎住在哪一層都會熱，「大不了冷氣開強一點」，高溫問題或許可以淡化，但若真的發生漏水，後續處理恐怕相當麻煩，因此特別在意防水狀況。

頂樓優缺點曝光

貼文一出，過來人紛紛表示，「住25年大樓頂樓，夏天熱到爆，室外機還要再裝兩台抽風扇才能勉強涼，一關冷氣馬上感覺到悶熱，滿不舒服的」、「漏水超級難搞的，而且很難抓到裂縫在哪，修補後看下雨還會不會漏，就只能再繼續修補」、「超熱、漏水長壁癌、超曬，漏水自救想申請社區全棟分攤費用被拒絕，因為多數決」。

不過，也有人喜歡頂樓的房子，「在台灣，被樓上吵過的人都指定頂樓，因為樓上的人自顧自地製造噪音，你只能苦口婆心希望他們改善，但你提到的缺點都是花錢就可以解決，光這一點我就會指名買頂樓，下次買房非頂樓不買」、「你大概沒住過頂樓，你說的那些問題我16年房都沒遇過，最明顯的好處就是沒人踩你頭上，碰碰碰地吵」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，頂樓房的賣點就是無敵景觀、採光與寧靜等優勢，但缺點就是「熱、漏水」，如果是公寓還會有「樓梯」的問題。他也提到，也要注意管委會機能好不好，因為頂樓屬於公共區域，若屋頂漏水，就要協調管委會修繕。