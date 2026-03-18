想賣台北老公寓！他曝1情況「房仲會接嗎？」　內行：找代書省百萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名房東近日透露，想將北市出租的老公寓賣掉換電梯大樓；沒想到，退休軍公教房客得知後，主動提議要買下房子。對此，不僅專業房仲大方建議「不用找仲介了」；地政士也親自傳授自售攻略，強調只要掌握關鍵環節，雙方皆大歡喜。

現成買家「省下仲介費」 原PO憂：沒代書怎麼辦？

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網友在臉書社團「買房知識家」提到，這間位於台北市區的老公寓已租給一位退休軍公教人士7、8年，對方非常喜歡附近的環境，租約也延了好幾次。最近他打算賣房換電梯大樓，並告知對方不再續租；沒想到，房客明確表達了購買意願。

面對這突如其來的交易，原PO表示，房子目前還留有一點貸款，同時也提出不少擔憂，詢問「如果要交易，須注意哪些事情？」「沒有認識的代書該怎麼辦？」「會有仲介願意接這種已有客戶的交易嗎？」

房東自售免仲介費 省下旅費與裝潢金

在討論串中，網友一致認為，房仲最大的價值在於「開發客戶」與「過濾買家」，既然房東已經有現成且熟悉的買方，確實沒有必要透過房仲成交。以台北市房價動輒2、3千萬元計算，若透過仲介成交，買賣雙方合計可能需支付4%至6%的服務費，省下來的這筆錢（約80萬至120萬元）足以作為房東換屋的裝潢金。

對於房東能遇到好房客直接轉買家，網友們紛紛表示羨慕，也提出不少中肯建議，「這就是所謂的『肥水不落外人田』」、「這房客住7、8年，對屋況一定比你還清楚，最沒爭議」、「Google地圖找評價高的代書就好，評價破百的通常很穩」、「把省下的仲介費折價給房客，成交機率更高」、「我也想要這種房東」、「千萬別為了省代書費自己跑，法律程序很專業」、「仲介費省下來直接換大房子，太爽了」、「退休軍公教貸款條件通常很好，成交機率很大」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

交易安全第一 專家力推「履約保證」

雖然省下仲介費，但「交易安全」不能省。內行網友與地政士一致提醒，這種私人交易，最重要的是找一位專業且有信譽的代書（地政士）辦理，並務必使用「銀行履約保證專戶」。

履約保證：買方的錢會先匯入銀行保管的專戶，等產權完全過戶、交屋後，銀行才會撥款給賣方。

雙代書制度：若仍不放心，買賣雙方可以各自找一位代書（稱為「雙代書制」），由兩位專業人士互相監督流程。

2026換屋節稅秘訣：重購退稅

專家特別提醒，若房東賣掉老公寓後，兩年內要換購電梯大樓，千萬別忘了申請「重購退稅」。只要符合自住條件（本人、配偶或直系親屬設籍），且新屋價格高於舊屋（或依比例計算），土地增值稅與房地合一稅都有機會全額退還或折抵。建議在與代書簽約時，一併諮詢相關節稅規劃，讓資產轉換更有效率。