租金78K！他轉念買房「扛11萬房貸」生活多1變化　網：根本不需要

▲原PO本來是租房派，但後來還是買了房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文分享心路歷程，指出他原本是堅定的租房派，傾向將資金投入股市，但他前年買房後，卻也有了不同的想法。他說，龐大的開銷雖讓他覺得資產瞬間歸零，甚至錯失近期的股市大漲，但買房的壓力促使他變得更加節儉，逼自己成長，買房有沒有比較好，似乎還是見仁見智。貼文曝光後，引起討論。

曾每月花7萬多租屋，他前年轉念買房

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這名男網友在Dcard上，以「買房vs租房後的生活差異」為標題發文，提到他原本非常排斥置產，認為將錢投資特定ETF與科技股即可，因此在台北市區租屋的月租金高達7萬8000元。然而，原PO在前年改變心意購入房產，並選擇每月繳納11萬元的房貸。

買房開銷大！他見股市大漲感嘆錯失良機

原PO表示，買房初期的頭期款與裝潢費超乎預期，讓他感覺自身資產瞬間歸零。過去看著股票與現金增長，往往會感到愉悅和有安全感，但為買房解約多數投資後，看著近期股市大漲自己卻無緣參與，反而產生焦慮感，甚至覺得有點愚蠢，彷彿人生必須重新開始。

憂股市風險與高昂租金，扛房貸養成節儉習慣

雖然擁有自己的家很開心，但原PO坦言若能重來，他可能會因為貪戀金錢數字帶來的安全感而不買房。不過他轉念一想，若維持租屋，十年下來租金花費將近千萬元，即使投資獲利2000萬元，也等於一半都交給房東，且股市並非毫無風險，也可能遭遇金融風暴 。

此外，原PO發現背負房貸帶來了一項好處，就是他變得更加節儉。他回顧過去因為存款可觀，花費往往毫不手軟，如今買房壓力反而逼迫他學習理財，減少了不必要的開支，自己也有所成長。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「租很划算啊，月租78K要買到差不多條件的一定不只每月只付出78K，只是都不爽繳給房東爽，乾脆自己買，股票繼續存回來就好，剛買房都這樣的」、「每月7萬8是怎樣的房子？想看看我不吃不喝也租不起的房子」。還有網友表示，「有沒有可能不用住那麼貴的？我月收大概30萬，住7800元的套房，你的十分之一價格」、「那是你房子買貴吧，地段好，求有的話根本不需要到78K，至少帳面上數字還有得看」。