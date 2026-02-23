日本房租漲幅「創28年新高」　東京帶頭衝：全國都難逃

▲日本房租漲勢正從東京擴散至全國。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本租屋族壓力大增！根據總務省最新公布數據，日本房租漲勢正從東京擴散至全國。今年1月全國民營住宅租金較去年同期上漲0.7%，漲幅不僅較前月進一步擴大，更創下自1998年3月以來、時隔約28年的最高紀錄，顯示房租這塊過去被視為不動如山的「岩盤項目」已出現鬆動。

東京領跑漲勢 1月租金創28年新高

根據《彭博社》報導，日本總務省20日發布1月全國消費者物價指數（CPI），其中民營租屋租金年增0.7%，高於去年12月的0.6%增幅。若觀察東京都區部數據，1月租金漲幅更達2.1%，寫下1994年2月以來新高；若計入自有住宅換算的「歸屬租金」，漲幅也有1.5%，同樣是1994年10月以來的高點。

瑞穗證券市場經濟學家片木亮介指出，租金上漲的動向正緩慢向大都市以外的地區蔓延，「這已不能單純歸類為僅發生在東京的現象」。雖然目前漲幅尚不至於引發過度警戒，但由於房租在物價結構中權重極高，將會穩定地推升整體的通貨膨脹。

建材、人力成本齊噴 日銀官員密切關注

過去房租在日本CPI組成中一直以「價格波動極小」著稱，被市場稱為「岩盤項目」。然而，隨著海外通膨及日圓貶值推升資材價格，加上人力成本增加，房價上升帶動了租賃需求，打破了長期以來的低迷狀態。

日本銀行在去年12月將利率調升至0.75%後，仍維持貨幣政策正常化路線。根據1月日銀會議的「主要意見」摘要，已有政策委員對近期都市區房租上漲表示關切，強調房租對家庭生活感受與消費行為影響巨大，必須密切注視。

影響物價基調 專家：達成2%目標關鍵

包含歸屬租金在內，房租約佔日本CPI權重的20%。SMBC日興證券高級經濟學家宮前耕也分析，為了因應長期的通膨環境，調漲房租的舉措已浮上檯面，這正支撐著物價的基調。他強調，「房租的增長率，對於日本達成2%物價穩定目標將扮演極為關鍵的角色。」