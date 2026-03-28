日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

▲中國買家目前已成為東京房產交易的重要出口。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本都市核心區房價正迎來急劇飆升，房產專家坦言，現在已到了「買不起房」的痛苦階段。然而，在房市一片高漲中，豪擲10億日圓（約台幣2億元）以上購買高額物件的買家卻未曾斷絕，且主要客群鎖定在香港與中國的富裕階層。究竟在稅金高昂的限制下，東京房產對這些買家而言魅力何在？

日本房價暴漲 豪宅買家鎖定中港富豪

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《週刊文春》報導，專精房地產超過20年的吉松心指出，目前日本都市核心區的物件價格正處於急劇上升的狀態，讓一般民眾痛切感受到買房的困難。但在這波房市熱潮中，超過10億日圓的高額房產卻成為香港與中國富豪的囊中物。

在東京經營房地產業的中國商人陳海鋒表示，他在2011年東日本大震災兩天後即赴日留學，畢業於橫濱國立大學研究所後，進入房產開發龍頭企業磨練，隨後獨立創業。

他提到，儘管疫情期間民宿業務曾受挫，但隨後迎來的日本房產布、熱潮，讓他成交了單棟高達12.5億日圓的案件，且目前中國客戶多由既有顧客介紹，經營已步入軌道。

稅金雖高卻更穩定 東京勝出關鍵曝

針對「為何在稅金高昂的情況下，香港與中國人仍選擇東京」的提問，陳海鋒分析，在房地產市場中，「日本是唯一健康的選擇」。他將日本與其他國際都市進行對比，點出東京無可取代的優勢：

相較紐約： 紐約雖然吸引人，但房貸利率高達6%至7%，與其置產，不如將錢轉向美元定存。

相較新加坡： 雖然距離近，但新加坡對外國人課徵高達60%的額外稅金，加上疫情後房價過高，難以入手。

相較杜拜： 雖然杜拜免徵所得稅與遺產稅，但若從飲食、醫療、氣候等生活品質考量，日本具有壓倒性優勢，且杜拜種族歧視意識較重，日本在心理安定感上更勝一籌。

相較東南亞： 若要追求短期暴利，可選擇東南亞，但若考慮生活品質與安全性，買房首選仍是日本。

中國景氣惡化 年輕富裕層湧入日本「遊學」

除了資產配置，中國國內的景氣惡化與就職難也是另一大推手。2023年6月中國年輕人失業率高達21.3%，加上每年超過千萬名大學畢業生競爭，導致許多年輕富裕層選擇到日本「遊學」。

陳海鋒觀察到，目前越來越多20多歲至30多歲的中國人，選擇到日本留學2至3年，學習語言並等待經濟復甦，預估未來這類人數可能以「數萬人」為單位增加，甚至包含從美國回流的學生，這也成為日本房市的潛在推動力。

外資成房市支撐 業界憂關閉「出口」

儘管日本網路對於「中國人買地」存在負面聲浪，但業界也坦言，中國買家目前已成為房產交易的重要「出口」。回顧2008年雷曼風暴，外資撤走導致超過500家不動產公司倒閉，讓業界至今仍有餘悸。

因此，如何在加強永居與產權規範的同時，不至於急劇斷絕這股支撐房市的力量，成為房產界最關心的議題。