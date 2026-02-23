AI造富潮引爆！舊金山房「有錢也買不到」　豪宅被現金客秒殺

▲AI公司準備IPO，加上高額獎金與股票變現，讓大量科技新貴湧入舊金山房市。（圖／取自免費圖庫pixabay）



美國舊金山房市在AI浪潮推動下，供需失衡情況進一步惡化。隨著百萬富翁人數持續攀升，加上OpenAI、Anthropic等人工智慧企業規劃首次公開募股（IPO），市場資金充沛，但即使買方手握大量現金，也未必能順利入手心儀物件。

這波購屋熱潮自去年秋季升溫後，並未隨冬季傳統淡季降溫。根據《舊金山標準報》（The San Francisco Standard）報導，許多房屋上市後短短數日即進入簽約程序，甚至在未安排正式帶看的情況下成交。數百萬美元等級的物件，常見買家全額現金支付，且不設貸款或檢查等附帶條件。

過去數年，市場偏好精裝修、附家具的成屋，如今連需整修的物件也迅速售出。房仲公司Compass指出，當地庫存水位降至極低，供給明顯吃緊。

與去年同期相比，近四分之三的獨棟住宅，以及超過四分之一的公寓，最終成交價高於原始開價，顯示競價情況普遍。

業界人士認為，這波現象可能僅是開端。除OpenAI與Anthropic外，Databricks等公司也被市場預期將於今年推動IPO，且估值居高不下。部分員工已透過股票出售或公司回購機制提前變現。

不少AI企業員工即便尚未等到上市，僅憑簽約獎金就可能達百萬美元，或透過公司安排的股份回購取得現金流，這些資金往往投入房地產市場。

類似情況曾在2018年出現。當年Uber與Airbnb上市前夕，也曾帶動區域房市交易熱絡。儘管此次AI產業前景仍存在變數，但目前住宅供應量依舊遠低於需求。

Compass業者Andy Ardila指出，在房源本就稀少的背景下，資金增加並不代表賣方會同步大量釋出物件，更可能出現的是眾多財力雄厚的買家同時進場，卻苦無房可買。

灣區長期面臨結構性住宅供給不足問題。另一家房仲公司Christie’s International Sereno的業者John Faylor表示，NVIDIA一家企業創造的百萬富翁人數，甚至已超過市場可供銷售的房源數量，凸顯供需差距之大。

在AI持續造富的情況下，當地住宅市場的供需落差，短期內恐難緩解。