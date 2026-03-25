有700萬資產！她猶豫「要買房or租屋」　網見1關鍵一面倒：多存點

▲原PO猶豫要買房還是租房。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

一名30歲女網友住在家中，月入6萬元，擁有股票與現金逾700萬元。她近期對未來居住安排感到苦惱，考量租屋行情，猶豫該在台北租屋或直接買房。同時，她擔心接案工作性質難申辦房貸，以及購屋後的每月還款壓力會過於沉重。貼文曝光後，引起討論。

接案工作憂難申貸！她試算買房門檻

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這名網友在Dcard上，以「北市/2年內買房？租房？」為標題發文，提到她從事設計接案，無薪轉證明，擔憂房貸受阻。經試算勉強能買總價1500萬、屋齡35年內的房屋。扣除300萬自備款，月還3萬8000元，不知這樣是否太緊了？

租屋條件多！高租金讓她猶豫是否買房

原PO透露2年後可能會與男友同居，所以在此之前，她苦惱要租屋還是買房。她想找的租屋處必須有電梯、衛浴與廚房，原本預算為1萬5000元，但符合條件的北市分租套房約2萬，一般套房更超過3萬。高昂租金讓她不禁懷疑，這樣的花費是否跟買房差不多了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看到接案就end，貸款難，先租多存一點」、「我覺得租房好一點」、「光是你職業難貸就很難往下談了」、「建議租房，然後股市繼續複利滾存。40歲再來考慮買房也不晚」、「如果沒有非要買房的理由，也可以繼續投資，現在AI還在成長期，未來幾年還是蠻看好股市的，到時候貸款過不了，頂多就股票賣掉全現金買房就好」。