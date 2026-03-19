突繼承4千萬祖宅「該賣房退休嗎？」　內行急勸1點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在社群平台分享「奢侈的煩惱」，表示自己繼承了價值4千萬元的祖宅，卻陷入該賣房換現金過退休生活，還是留房打拚傳承後代的兩難。對此，許多熱心網友紛紛獻策，更有內行人提醒，在動房子的念頭前，必須先精算驚人的「遺產稅」與「房地合一稅」，否則繼承來的財富恐與想像中有落差。

繼承四千萬房產 原PO憂生子開銷考慮賣房

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網友在Dcard透露，近期因家人過世繼承了這筆龐大房產，由於那是祖宅，心中充滿捨不得，且目前也有自住需求。不過，她仍提出兩大規劃：一是賣掉祖宅，改買2千萬元以下的房子，剩餘現金投入保守型投資，藉此提早離職過活，但擔心若未來要生小孩，養育費用恐不足；二是堅持不賣房，維持現狀繼續工作，將祖宅傳承給後代。

這讓原PO十分糾結，詢問網友是否該為了未來，留著祖產繼續打拚？

內行人點破稅務陷阱：賣掉恐大縮水

面對這筆天降財富，不少網友指出，稅務才是首要考量。繼承後若想立即轉手，必須先計算遺產稅是否已完納；更重要的是，繼承房產的「取得成本」是以公告現值計算，一旦賣掉，面臨的「房地合一稅」恐高得嚇人。

專家建議，若想保住房子又想要現金，最聰明的做法可能是將祖宅抵押給銀行進行房貸理財，或是將大屋隔間出租，利用「以房養人」的方式維持生活與保住祖產。

一票人感嘆：奢侈的煩惱

對此，網友們紛紛表示，既羨慕又感嘆，「好奢侈的煩惱」、「祖產就是真的哪天急用錢再拿出來」、「房子先留著，找人幫妳理財配置」、「不知道該不該羨慕，我現在連一百萬醫藥費都籌不出來」、「先算遺產稅」、「抵押給銀行換現金操作才是高招」、「如果不賣房，就整理後出租換五萬月薪」、「祖宅如果不是蛋黃區，趁有價值先賣掉」。

2026繼承與節稅規劃

根據現行法規，繼承房產後的出售稅率會因持有時間併計（原持有人加上繼承人）而有所不同，但稅基依然是一大考驗。房產業者建議，若原PO有生子規劃，祖宅的空間或許是未來育兒的優勢；若該處屬於地段精華的蛋黃區，增值潛力通常高於一般投資。在決定是否賣房前，應尋求專業會計師或代書諮詢，針對房地合一稅與遺產稅進行全面評估，以免為了套現反而造成資產大幅縮水。