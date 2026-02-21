老家可能留給「啃老哥」！他過年跟家人吵一架無奈：躺平嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年回家團圓，卻因為家產吵起來。有網友表示，過年跟家人大吵一架，因為發現「家裡可能把老家房產留給啃老哥哥」，讓他瞬間焦慮到不行，直呼「這樣我以後沒地方住房」。他也列出存款、薪水與購屋條件，想問大家怎麼找房、條件該怎麼調整，或是乾脆「躺平就好」？貼文引發討論。

原PO在「買房知識家」求助，「想問買房問題，過年跟家人大吵一架後，有認真想一下，大驚發現家裡可能把老家房產留給啃老哥哥，這樣我以後沒地方住房。」接著他曝光現況：目前存款只有10萬、35歲，月薪4萬4但租屋要1萬，工作也不一定穩定「可能會辭職」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他希望買500到600萬左右、屋齡5到10年內，「最好新建案更好」，還想要「20坪以上（扣除公設）」，同時要求交通方便、不要太偏遠。他也提到家裡曾說要資助買房，但至今「還是一毛不拔應該不可信」，最後無助提問「這樣有機會買到什麼房嗎？有哪一個條件要微調？還是躺平就好？」

貼文曝光後，許多人紛紛搖頭嘆，「買不起，你連頭期款都沒有，老實說都35歲，存款卻只有10萬，表示你的消費跟理財有問題」、「啃老哥哥？你這條件跟啃老也沒兩樣了」、「35歲存款10萬…躺平吧！除非你下了班跟放假還能跑外送，不然你這薪水只能生存，不能生活。」

也有網友建議，「我的建議…先求有再求好 小套房 入手容易，等你準備好了再賣掉換大間的房子」、「35歲還年輕，開源、節流、存錢，或是找另一伴一起分擔，5到10年存到兩三百萬頭期款沒什麼問題的」、「憑什麼只有哥哥能住和得到房子？是我就先住，努力繼續存錢，之後夠了再搬出去。」