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怕吵想住到退休！他卡關「頂樓大樓vs獨棟透天」　眾人答案曝

▲▼惡鄰,噪音,大樓,社區,崩潰,吵架,公主病,劈腿,出軌,女友,隔音,分手,離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

住過公寓、也住過社區型透天，卻都剛好遇到「水平低、很吵的鄰居」，讓一對夫妻越住越崩潰。有網友在「買房知識家」求助，因為無法長期忍受噪音，也不想一直這樣煩躁過生活，現在看房只想一次到位，搬完就住到退休養老，但在「大樓頂樓」和「獨棟透天（甚至自地自建）」之間猶豫不決，想問怕吵的人到底該怎麼選。

原PO表示，家庭成員是「兩夫妻+2小孩」，目前的困擾很單純也很致命：怕吵。因為過去經驗太痛，他坦言「一旦搬家就會是住到退休養老，畢竟搬家實在是大工程、太累人了」，所以更不想選錯。他列出兩種選項，其一是大樓頂樓，覺得「有安全感、小小的又溫馨，稍微裝潢就漂亮又舒適」，未來給小孩繼承「靈活性比較高」，但又擔心「買頂樓一定是高樓層，實在不習慣住很高...（先生也是）」。

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其二是獨棟透天，尤其家中長輩有土地可繼承，甚至考慮自地自建，優點是「不怕被吵也不怕吵到人」，但他也直說住透天打掃很累，還擔心少子化下「未來應該都是大樓為主了吧」，保值與流通性讓他更猶豫。

留言區不少人力推透天，直言「鄰居就是千金難買」，有人分享自己已退休仍偏好透天，「透天的最大好處，鄰居少多了（樓上樓下）」，並提醒若要住到老，「可以考慮在一樓有間孝親房」。也有網友直接點出理想型，「怕吵絕對自建透天，退休不要蓋大，2層樓就好，院子大些、房子在中間，全部厚氣密窗，比較不怕鄰居隔牆吵。」

不過也有人提醒，透天不等於安靜，遇到惡鄰一樣會崩潰。有苦主爆氣分享，「目前住透天，隔壁每天小孩跑來跑去，拖個椅子聲音就很大…跟他們講，還說小孩沒辦法控制，真他媽的。」也有人認為關鍵不是房型，而是人，「大樓透天都一樣 會吵的人在哪裡都會吵。」

關鍵字：退休養老買房噪音鄰居

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