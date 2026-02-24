婚育宅再擴大！內政部今年千戶招租　4年釋出1萬戶

▲中央婚育宅持續擴大供給，今年春節，許多新婚及育兒家庭首次在社宅迎接團圓。（圖／內政部，下同）



記者董美琪／綜合報導

內政部與國家住宅及都市更新中心19日表示，新的一年將持續以實際行動回應婚育家庭的居住需求。115年中央社宅預計招租超過1000戶「婚育宅」，並將於首季啟動新一波招租計畫，範圍將擴及六都以外核心行政區，穩健擴大婚育宅供給，展現中央照顧全台婚育家庭的決心。

回顧114年社宅及婚育宅政策成果，第二季中央社宅招租試辦婚育宅，保留5%戶數供新婚2年內或育有學齡前幼兒家庭申請；同年9月配合行政院「青年婚育租屋協助專案」，第三季婚育宅保留比例提升至20%，第四季推出台北市文山區「自慢藏婚育宅」及新北市「林口世大運選手村社宅」專案，協助婚育家庭在人生關鍵階段獲得穩定居住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

114年度婚育宅招租戶數達1,022戶，申請熱烈，受理超過2700件。台北市萬華區「萬華安居」、松山區「延吉好室」、「自慢藏」、新北市三重區「五谷好室A」、林口世大運選手村社宅、桃園中壢區「龍岡好室」及高雄左營區「崇實安居」等社宅皆已入住，不少新婚與育兒家庭在農曆年前入住新居。

內政部指出，婚育宅將持續為中央社宅政策主軸，供給量逐年穩健成長。116年婚育宅供給戶數預計約2600戶，117年可達4600戶，加計都市更新分回戶，4年累計釋出婚育宅約1萬戶。內政部將持續以具體行動滿足全台對居住支持的需求，讓社宅成為民眾安心成家的可靠後盾。