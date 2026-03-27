房租瘋漲！87歲翁扛不住「找69歲室友合租」　還要每周打工3天

▲美國87歲男子找上69歲男子合租房子。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約高昂房租正逼得銀髮族喘不過氣。87歲男子法伯住在約14坪、位在4樓的無電梯公寓宅，但年事已高的他已經無法單獨負擔房租，為了支付開銷，甚至每週前往賣場Costco打工3天，直呼房租漲勢「已經到了發瘋的地步」。他最終透過媒合，找上69歲男子亞費特合租，一起分擔每月2000美元（約新台幣6.3萬元）的房租。

租金漲 逼長者找室友

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CBS新聞報導，法伯（Alan Ferber）是透過「紐約市銀髮族基金會」找到熱愛單車的亞費特（Daniel Yafet），這間基金會屬於非營利組織，為希望分擔住房成本的長者牽線，把擁有多餘房間的「房東」與合適「房客」配對，起初這項服務的大多數參與者都是為了找伴，但如今幾乎所有人都是為了節省開支。

目前亞費特就住在法伯公寓閣樓空間，他稱，先前曾試過一個人租房子住，但後來還是想找個室友一起分擔房租。當被問及是否會退休時，他稱「如果我退休，我就不會待在紐約」。

百萬老人被迫共居

這種老老共居的現象正橫掃美國，在此之際，由於基本生活必需品價格上漲，老年人正面臨日益沉重的經濟壓力。

根據哈佛大學住房研究中心數據，2024年全美有超過100萬名65歲以上長者與非親屬室友同住，人數比5年前增16%。另據貸款金融平台LendingTree的研究，在2020年至2025年期間，全美50大城市的一房住宅租金平均上漲41%，其中以紐約市的漲幅最為驚人，平均月租飆升854美元（約新台幣2.6萬元）。

當被問及能否依靠社安金在沒有室友分擔的狀態下支付所有開銷，法伯說，「勉強，但真正有幫助的方法，是每個禮拜去好市多打工3天」。