日男擁1億資產堅持「租屋養老」不買房　友砸4千萬住養老院後悔了

▲退休後要租屋養老還是要去住養老機構，沒有標準答案。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本高齡化社會面臨養老居住新課題。78歲退休人士松本誠一（化名）身上累積約1億日圓資產，堅持選擇租屋型的高齡宅，而他的友人則是選擇一次砸4000萬日圓入住高級養老院。時隔數年之後，雙方處境出現極大差距。

THE GOLD ONLINE報導，松本誠一其實有能力入住東京市中心的豪華養老院，但他並未選擇這樣做，而是選擇就住在神奈川的服務式高齡住宅，每月支付約30萬日圓（約新台幣6萬元）。

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松本誠一透露，當年曾被友人勸告應及早支付高額費用入住豪華養老院，藉此安頓晚年住所，因為若是選擇租屋，未來可能面臨被驅趕拒租的情況。但松本誠一對於砸下高達數千萬日圓費用感到無法接受，最終選擇租屋生活。

只不過數年過去，當初那名友人卻向他訴苦，自從養老院經營權易主後，不但餐點變簡陋，熟識員工也紛紛離職，服務大不如前，即便想要搬走，退款金額將所剩無幾，已經沒有餘裕搬去其他地方。

相比之下，松本誠一現階段的住所已經是他所住的第3間服務式高齡住宅，若是對食物品質、周遭環境不滿意，通常只需提前一個月通知便能搬走，「對我來說最合理的做法，就是把錢存起來，按需支付」。