新房太貴！想買「高雄40年套房」當退休宅　網點2問題搖頭

▲原PO開始計畫退休生活。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著年紀增長，大家開始對人生下一步產生不同思考，特別是「要不要買房」這件事，一名網友表示，計畫退休後到高雄買一間小套房自住，不過看房時發現，不少物件屋齡已超過40年，擔心未來修繕的問題。對此，信義房屋專家提醒，鄰居品質要多留意，退休宅除了交通外，也要考慮附近有沒有醫療院所。

40年老套房住戶多為租客



有網友在PTT發文，分享理想中的退休生活，搬到高雄市區，選擇一間交通方便、鄰近商圈與捷運的小套房，日常採買與外出都相當便利。

他實際看房後發現，新房子價格太貴了，符合條件的物件中，有不少是屋齡40多年的老套房，總價不高，對退休族來說負擔相對較輕；雖然價格吸引人，但面對高屋齡建物仍心存疑慮，不知道是否會暗藏不少問題，「例如管線之類的，也擔心鄰居會不會魚龍混雜。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「越多戶的集合式套房，出入越複雜，朋友之前租的地方就是這樣，一年就搬」、「高雄+小套房+40年，也太多硬傷屬性」、「40多年真的頗老，可以再考慮看看」、「建議先租房住個半年一年，確定鄰居素質和屋況，你可以接受再買」、「假設你40歲，這小套房有辦法再住30年嗎？」「40年的真心不建議」。

退休宅附近要有醫療資源



對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，40年的套房大多都是買來租人的，很少會有房東自住，住戶流動率高，社區組成相對複雜，「鄰居品質可能會不太好」；另外，購買退休宅不能只看地段與價格，還要把醫療資源一併納入考量，是否鄰近大型醫院、診所密集度如何。