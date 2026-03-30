兒邀同住月討1萬！70歲長輩問「合理嗎」　網勸：不如去住機構

▲許多銀髮長輩面臨與子女同住時的「金錢分擔」難題，引發網友熱烈討論。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

當步入70多歲的銀髮階段，許多父母會面臨子女提議同住的狀況，但若孩子主動要求「每個月要支付5萬日圓生活費」，這究竟是合理的負擔，還是變相的剝削？專家指出，同居關係能否長久，關鍵不在於感情好壞，而是在於是否先制定好「金錢規則」；網友們也示警，直言同居背後隱藏的往往不只是錢，還有體力的過度徵收。

5萬日圓買同住門票？ 專家：定義為「負擔分攤」而非房租

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根據日媒報導，一對70多歲夫婦在考慮與孩子同住時，被要求每月支付5萬日圓（約新台幣1萬元）的生活費。專家分析，5萬日圓作為支出分攤在現實中並不罕見，因為兩人搬入後，包含伙食費、水電瓦斯、日用品，甚至是房屋損耗的修繕費都會隨之增加。

為了避免產生「租賃關係」的對立感，專家建議雙方應將這筆錢定義為「生活費分攤」或「同居支出分攤」。最理想的做法是將同居前後增加的成本「透明化」，列出具體增加的數額，確保金額是在長輩可負擔的範圍內，避免勉強承諾導致日後關係破裂。

過來人血淚勸世 沒定規矩只會「錢與體力都被徵收」

然而，這則案例在網路曝光後，引發大批網友熱議，不少人對「同住」抱持強烈的保留意見。

一名過來人感嘆，女兒因身心俱疲搬回家住，自己包辦了全家家事，在丈夫過世後，僅靠微薄年金根本無法支撐兩人的生活，最後不得不請女兒分擔費用，語重心長地表示，「即便親如骨肉，只要孩子不再是學生，金錢規則就得定清楚。」

更有網友犀利指出，主動提議同住的子女，背後往往有強烈的「利益考量」。

在雙薪家庭主流的當下，5萬日圓若能換到長輩幫忙帶孫、包辦家事，對子女來說簡直是「極大好處」，但對長輩而言，卻可能陷入「錢、體力與勞動力全被徵收」的困境，甚至還得看子女配偶的臉色。

比金錢糾紛更難搞 「期待偏差」成同居導火線

針對5萬日圓的合理性，網友看法兩極。有人認為「兩個人5萬根本不夠生活，這價碼非常便宜」；但也有人質疑，「既然是子女提議同住，卻又反過來開口要錢，感覺有些厚臉皮，可能只是想找免費勞力。」

網友建議，若長輩目前還能自理生活，維持適當距離才是上策，「錢留著以後住機構，可能比同住更自由。」

專家與網友皆認為，同住糾紛往往源自「期待的偏差」。如果決定支付這筆費用，就必須明確劃清界線，例如誰負責煮飯、就醫由誰陪同、照顧孫子的底線在哪。先把話說清楚，將金額與職責配套決定，才能避免發生「付了錢還要看臉色」或「沒付錢卻被推卸負擔」的遺憾。