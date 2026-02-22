台北華廈驚見「頂樓垂放鞭炮」！樓下苦主嘆：警告多年都沒用

▲有人在頂樓垂放鞭炮。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在台北街頭目擊，有人在華廈頂樓大剌剌垂放鞭炮，讓他當場看傻，忍不住直呼「台北人太狂了，這樣放鞭炮是合理的嗎？」貼文曝光後掀起熱議，不少人質疑安全與合法性，也有人痛批執法過於寬鬆，直言早該開罰甚至移送法辦。

「長臉夫妻」在Threads貼出影片，只見有人跑到華廈頂樓點燃並垂下鞭炮，火花直接炸在建築物外牆以及樓下住戶的窗戶，讓人看了心驚膽跳。就有苦主現身，「我就是樓下倒楣的鄰居，已經警告樓上很多年了，都沒用」、「身為附近的居民，我只能說這種水準真的是不意外。」

畫面曝光，眾人紛紛傻眼，「台北市不行這樣放，沒申請放爆竹煙火要罰3000~3萬」、「台北人+1，這十年來，覺得台北市街道越來越髒、老鼠越來越多、水準越來越低。」「住樓下的真倒楣！家裡外牆他可以洗嗎？」「這真的不要鬧耶…朋友家樓上抽菸，把菸蒂往下丟，掉到他家陽台，結果失火。還好發現得早，只有陽台燒掉，報警找不到誰丟的，自己認賠。」

還有人也遇到類似的情況，無奈PO出對面住戶放炮的影片，「6層樓都他家的，我家貓直接嚇死。」話題也釣出義消、消防員，「這太離譜了啦！萬一火星燒進別人家裡，有可能引發全棟大火，是非常嚴重的公共安全問題」、「對一個擁有消防員經歷的人來說，這種施放方式很容易導致其他樓層失火，沒有人可以保證鞭炮一定會在空中時就燃燒完畢，不會發生掉到他人陽台引燃其他易燃物的情況。」