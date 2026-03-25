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13坪房「月租破11萬」　不敗教主驚呆了！內行吐內幕

▲▼床鋪,棉被,床單,床頭櫃,枕頭,房間。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

知名理財作家「不敗教主」陳重銘日前分享一張租屋網截圖，只見北市蛋黃區的高級公寓物件，僅約13至24坪的空間，竟開出每月9.5萬至11萬元的驚人租金。話題掀起熱烈討論，不少網友直言，「這些是租給外籍白領的。」

20坪月租10萬？陳重銘精算「免錢養房」

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陳重銘在粉專PO出租屋資訊截圖，其中13.57坪的物件，月租高達9.5萬至11萬元，24坪物件則要9.8萬元，讓他不禁直呼，「有點傻眼。」

他開玩笑表示，自己正好有個低樓層2樓的物件，若便宜一點租9萬，繳完每個月7.8萬元的房貸後，竟然還有剩餘現金流，「這算盤打得不錯，30年後房貸繳清房子就成了我的，我還不用出一毛錢。」但同時，他仍質疑真的能租這麼高嗎？

內行揭秘：外籍高管與飯店式管理價值

就有內行人表示，這租房擁有五星級飯店式管理及VIP專用泳池設施，而這類物件的客群並非一般上班族，通常是上市公司或外商公司提供給外籍白領高管的宿舍，租金多由公司費用支應。

同時，還有網友透露，自己在中山北路一段僅16坪的套房，租給日本高管就能租到5.6萬元，因此具備品牌建商背景與精品裝潢的物件，租金破10萬確有其行情。

一票人吵翻：租金只是參考用的

對此，網友們的看法各異，有人提醒要小心市場假象，也有人感嘆年輕人生活艱難，「老師，是行情價，那幢是高級公寓」、「是要租給外籍白領的」、「這種租給外籍高管的」、「有些是房仲刻意標高，營造高報酬假象」、「台灣物價高薪水低，年輕人活著都難」、「新房租人會捨不得啦」、「租金只是參考用的」。

2026租賃市場趨勢與風險

專家指出，2026年台北市蛋黃區的高端租賃市場，確實隨著國際企業進駐而穩定發展，尤其是具備「酒店式公寓」服務的建案更具溢價空間。然而，投資者仍需注意，這類物件的裝修水準與管理費支出極高，且房客多偏好全新房產。

針對網友提到的「刻意標高定價」現象，建議房東在「以房養房」前，應詳查實價登錄的真實成交資訊，並將房屋修繕與閒置期成本納入考量，以免精算出的現金流與現實產生落差。

關鍵字：台北租屋高級公寓租金行情外籍白領房市趨勢

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