桃園今年開工1397戶社宅　穩步邁向萬戶目標

桃園市府住宅發展及都市更新處處長陳智仁表示，農曆年假過後，該處共有4819戶社宅今年將設計規劃完成，其中共6個社宅案場3月起陸續開工，到今年底總計開工1,397戶，另施工中的也有1631戶，桃園市到119年1萬戶自建社宅的目標穩健推進中。

住都處指出，目前施工中8個基地共1,631戶社宅，桃園2處、龜山共3處、中壢和蘆竹各1處，預計在116年中到117初完工；今年則將開工6處基地：分別是中壢4處共1,176戶、八德1處100戶、觀音1處121戶，總計為1,397戶，同時今年也還會完成8處社宅的工程招標，116年全數社宅基地都會開工，統計到119年全桃園會有近1萬1,000戶的社宅，照顧居住桃園的市民。

日前該處辦理工程招商說明會，總工約30多家建築師事務所、營造廠出席一起參與，了解桃園社宅工程，也展示有相關意願投入興辦。統計桃園已入住和興建、規劃中的社宅，總共有37個基地，包含自建、都更分回，或是跨局處合作興建等，規劃設計對應社宅區位，試地配比合適的需求的房型比，公共空間也廣邀市府各局處合作，導入全齡友善的照護空間，如長者照顧、公共托嬰、社區里民活動中心和弱勢族群支持服務等，成為鄰里的核心。

桃園市政府對於「居住正義」的議題也不斷精進，為使社宅興建和維運永續，住都處也同步啟動「可負擔住宅」自治條例工作，協助年輕家庭可以買得起房子，銜接社會住宅短期的租賃，可負擔住宅的銷售收入也將轉入社會住宅的興建維運，讓社宅財政永續，住都處將在年後的議會會期拚送自治條例審查。