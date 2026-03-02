已推18案！中央2026再推8大公辦都更　橫跨雙北高雄

▲「文山木柵都更案」已簽約。（圖／翻攝自國家住都中心）

記者李芷萱／綜合報導

國家住都中心近來積極推動公辦都更案，據悉至目前已經順利推動18案，去（2025）年也陸續推動「文山木柵」、「中山長春」和0403花蓮震災案 「花一邨社區前棟案」等，今年則要在雙北和高雄推出8個公辦都更案，預計第二季舉辦招商說明會。

去年已經推動的公辦都更案包括「文山木柵案」，步行約三分鐘可抵達捷運環狀線Y3站，預計2032年完工；「中山長春案」期望2033年完工，該基地位於捷運南京復興站與松江南京站間，交通生活機能豐富，可以滿足居住、公益需求；「南京龍江案」也已完成簽約，目標在2031年完工，規劃興建地上21層地下4層、結合醫療教育等設施的大樓，至於在0403強震中受損的「花一邨社區前棟」，是花蓮首件公辦都更，採取權利變換，地主自行出資的模式，所有空間將分配給原地主。

2026年，國家住都中心則預計在雙北、高雄推出8個公辦都更案，包括台北市的「中正永昌」、「士林三玉」、「南港台電後山埤」、「信義犁和」、「大安龍泉案」，新北市的「中和祥和」、「新店安德案」以及高雄市的「新興青年高分社案」，計畫在第二季舉辦招商說明會，和民間共同翻新都市。