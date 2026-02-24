ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

提升效率！住都中心引進日本技術　社宅品質再升級

▲▼國家住都中心引進日本頂尖預鑄工法。（圖／翻攝自國家住都中心）
▲住都中心引進日本頂尖預鑄工法。（圖／翻攝自國家住都中心）

記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心全力推動建築預鑄工法，為台灣營建業注入國際尖端技術。2025年與日本營建龍頭「大成建設」（Taisei Corporation）簽署合作備忘錄（MOU），並啟動「預鑄人才培訓課程」。2026年，住都中心將持續深化國際合作，將日本最先進的工業化技術轉化為符合台灣需求的專業知能，推動營建產業現代化。

跨國合作零時差　技術磨合期大幅縮短

國家住都中心表示，2025年初整合國內16家指標性廠商與專家共識後，9月赴日與大成建設簽署合作備忘錄，12月邀請獲美國混凝土學會（ACI）金獎認證的頂尖團隊來台授課。透過高效流程，成功縮短技術磨合期，為台灣營建業搭建與國際尖端技術接軌的橋樑。

▲▼國家住都中心引進日本頂尖預鑄工法。（圖／翻攝自國家住都中心）
▲培育全方位預鑄專才。（圖／翻攝自國家住都中心）

密集培訓課程　培育預鑄專業人才

住都中心指出，「預鑄人才培訓課程」為期7個月，參訓學員包括國家住都中心、內政部國土署及建築研究所等公部門代表，以及產業界菁英人士。課程內容涵蓋設計標準化、工廠生產管理及現場組裝技術，深度導入日本營建自動化的領先技術與實務經驗，為台灣未來產業升級儲備全方位專業人才。

社宅基地實證　標準化設計邁向永續

截至目前，國家住都中心已於全台推動4處社宅基地採用預鑄工法，包括臺北市「萬華安居A、B」、新竹市「中雅安居」的半預鑄形式，以及桃園市「埔心安居A」、新竹市「金城安居」的全預鑄技術。展望2026年，國家住都中心將依據現有實證經驗，加速推動社宅設計「最適化、標準化及模矩化」，以精準規格與高效流程確保建築品質，同時實踐淨零減廢的永續理念。

