股市3.3萬點助攻！　單一代銷9天連假吸300組客

▲9天春假天氣晴，新建案市況如何呢？（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

9天春假天氣晴，新建案市況如何呢？代銷業者觀察，在政策利空逐漸淡化、股市資金動能推升之下，今年市況優於去年。其中，首購族觀望氣氛較濃厚，但置產客、換屋族相繼出籠，反應出市中心、中高價區市況特別好。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

春節9天連假，天氣晴朗，接待中心市況如何？甲山林總經理張境在表示：「2024年9月央行祭出第七波管制，房市受抑制好一段時間，如今政策調控已釋出較多空間，加上股市帶動資金動能，馬年春假市況優於去年，估2026年整體表現也將優於2025年。」

張境在表示：「9天年假，甲山林案場銷售不打烊，線上約有15場個案，統計年假期間來人量約300組，反應不錯，其中市中心區域、甚至高價區域，表現特別好。」

張境在分析：「台股站上3.3萬點，獲利了結的資金活水出現，也自然地部分流入房市。觀察9天年假中，不少高資產族、置產及換屋族出手，甲山林線上個案如『達欣文和苑』、『信義富境』、『市政帝寶』、『市政帝景』、『長耀辰』等案來人狀況不錯。」

海悅總經理王俊傑表示：「台灣總體經濟、出口、AI產業展望等指標強勁，年底前後高資產族也陸續出現，整體馬年房市應會比去年好一些。」

不過關於今年9天春假，王俊傑表示：「長天期休假，出國旅遊的人多，案場來人量約是正常假日的6成左右，這幾年觀察下來，許多自用剛需客戶還是利用一般假期賞屋，規劃買房。」

▲以雙北市來看，新案供給量相對有限。（圖／記者項瀚攝）

創意家副總柯仲武表示：「以雙北市來看，新案供給量相對有限，換屋、二代購屋需求持續存在，在舊市區中只要是基地規模足夠、產品規劃到位、價格符合行情的個案，仍維持一定熱度，例如『利晉·崧喆』。」

另外，柯仲武表示：「台北市房價雖然基期較高，但在一些具有重大建設利多的區域及個案條件特殊性，還是能吸引消費者關注，例如南港『南港國際SKYPARK』、北士科『樺輝詠鑄』在春假期間反應都不錯。」

整體來說，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「對比於去年12月、今年1月，新案市況沒有再往下探的狀況，算是很好的消息，接下來就是鎖定年後到228這段時間的市況，這段時間至關重要，通常就能判斷出329檔期的整體熱度。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！