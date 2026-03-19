租金補貼大加碼！新婚家庭多50%　生1胎直接翻倍

▲115年租金補貼開跑，新婚家庭直接多50%，有新生兒的家庭補助翻倍，每多1胎再多50%。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

內政部日前宣布，115年度租金補貼正式開放申請，針對新婚與育兒家庭再度提高補助幅度。自115年起完成結婚登記，且仍在新婚2年內的家庭，補貼金額可直接增加50%；同年度若有新生兒誕生，補助額度再提高100%，之後每增加1名子女，補貼再多50%。

內政部透過新聞稿指出，115年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自1月1日起受理申請。為營造友善婚育環境，今年同步放寬婚育族群的申請資格，所得標準由原本每人每月平均所得低於最低生活費3倍，調整為3.5倍，擴大受惠範圍。

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內政部說明，除了調整門檻，也提供實質加碼措施。115年起登記結婚且在兩年內的新婚家庭，可享補貼加成50%；若115年起迎接新生兒，補助提高至原額的2倍，且每多生1名子女再增加50%，加碼沒有上限，但整體補貼金額不得超過實際租金支出。政府強調，將全力支持願意結婚與生育的家庭。

內政部提醒，300億元中央擴大租金補貼申請期限至115年12月31日止，民眾可透過線上系統辦理申請、補件及查詢進度，春節期間也可在家完成程序。無論單身租屋族或已婚家庭，只要符合資格皆可提出申請，詳情可至「300億元中央擴大租金補貼專區」網站查詢。