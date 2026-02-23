過年沒2倍薪、沒年終！他嘆後悔當保全　內行人一看：挑到最屎缺

▲一名網友發文抱怨後悔當倉庫保全。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

春節假期長達9天，不少民眾得以返鄉團聚，不過仍有部分行業須排班維持運作。一名倉庫保全近日在PTT發文，抱怨過年期間不僅沒有年終獎金，上班也未領到兩倍薪資，直言對從事保全工作感到後悔，引發網友討論。

該名網友在PTT八卦板指出，自己擔任倉庫保全約5個月，春節期間仍需值勤，卻未領到年終，也沒有加倍薪資。工作內容除基本門禁管理外，還需負責登記物流車輛進出與交通指揮，每日工時長達12小時。儘管實領薪資約3萬8，他仍認為整體勞務負擔偏重，直言「很後悔當保全」，並透露有意盡快轉職。

貼文曝光後引發熱議，有網友留言表示，「你這工時和薪水，不如跑外送應該輕鬆破四萬」、「除夕那幾天沒兩倍可以檢舉啊」、「你去超商大夜班還沒那麼慘」、「做一休一嗎？沒有的話繼續做太傻了」、「基本工資都30K起跳了，你上12小時才38K」、「你是大7小6的，那時薪不就不到150，趕快換間保全吧，領4萬多的那種」、「桃園隨便找個二休二的作業員，都比這強吧」、「12小時實拿三萬八有點低」。

也有自稱曾任保全的網友分析，「你這個明顯就是保全+倉管，最屎缺的那種，要當保全絕對不去傳產」、「不是保全都可以躺平的，要躺平要看單位、福利、地點，你選到屎點當然屎」、「社區保全爽多了，供你參考」、「我們社區會給保全年終半個月咧」、「你這是保全中最屎的，不如隨便找個打工時薪也有200」、「你挑錯缺了吧，保全就是要爽，還挑累的」。

