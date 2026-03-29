背800萬房貸！他曝「老婆想幫一次還清」　內行勸：不如買第2間

▲原PO老婆想拿出800萬幫他結清房貸。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者王麗琴／綜合報導

婚後房貸怎麼分配，永遠是房版熱門問題。就有一名網友透露，他婚前買房登記自己名下，目前仍有800多萬房貸，沒想到老婆突然開口問「要不要直接幫你還清？」讓他驚訝詢問前輩「怎麼下決定比較適合？」貼文一出被網友笑稱根本是炫耀文，同時也掀起2派論戰。

原PO在PTThome-sale板以「老婆開口想幫忙還清貸款」為題發文，表示他在2022年以1070萬購入自住房，登記在自己名下，貸款856萬、40年新青安、無寬限期。2024年初交屋後開始繳房貸，每月本息約2.5萬元，目前大約繳了2年，還剩38年貸款要還，本金仍約有800萬出頭。

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原PO指出，他2024年底與老婆登記結婚，婚後與老婆同住；日前老婆突然開口說，要不要幫我直接把這800多萬還清，理由是「就不用被銀行賺400多萬的利息」。

原PO坦言，他理解版上多數會建議讓通膨稀釋貸款利息，然後現金拿去投資利滾利才是聰明做法，但老婆認為那筆錢對她來說只是閒錢放銀行定存，還不如直接幫我還房貸。原PO還補充道，兩人沒有生育計畫，生活費平分，詢問前輩們該如何在理性與感性間取得平衡？

貼文一出不少人大讚原PO老婆，「這老婆很好耶，恭喜恭喜」、「好老婆 好好珍惜阿」、「老婆的好意幹嘛不接受」、「別人的老婆都不會讓我失望」、「有一間沒貸款的房子其實就是人生的底氣」。

也有人提出務實建議，「抵利型房貸蠻適合你的狀況的」、「你把錢存到連動存款帳戶 可以抵消貸款利息」、「我建議你就接受太太的好意把房貸結清（畢竟貸款利息還是比定存利息高，至少有稍微提升一點那筆錢的報酬率），再拿自己不用繳房貸之後多出的現金流去做你想要的財務操作。」

另有網友則認為要有效率利用資金，「歐印0050 QQQ都行吧幹嘛還清房貸」、「歐印800正2，再每年賣一點繳利息」、「來PTT房版問 當然是老婆再買一間阿」、「清掉房貸，掛4，再買一間拿8成房貸」。也有人提醒持分問題，「你先問清楚她想要的持分再來想這個問題XD」、「她有幫忙繳房貸的話 離婚就可以分這間房子持分」。