北市買房「美國人最捧場」　房仲揭首選大安區原因

記者項瀚／台北報導

觀察外國人在台北市買房資料，來自美國的比例最高，其中以大安區交易量居冠。信義房屋在地房仲表示，對於熟悉歐美城市尺度的買方來說，大安區具有吸引力，此外他也點出3大熱門商圈的房價行情，包括大安森林公園、敦南遠企及仁愛圓環、永康及青田街商圈。

台北市地政局統計，2021~2025年外國人在台北市購置不動產的來源國，以美國、英屬維京群島、馬來西亞居前3名。從行政區觀察，大安區以116筆交易量居冠，明顯高於南港區的22筆。

信義房屋業三區執行協理劉育榮表示：「大安區價格波動相對收斂，對於以自住或長期配置為目的的外國人而言，能降低進入陌生市場的不確定性，也使不少買家在首次進場時便直接鎖定此區。」

居住環境上，劉育榮表示：「大安森林公園周邊的大面積綠地，以及仁愛路、敦化南路的林蔭景觀，是外籍買家高度重視的條件。對於熟悉歐美城市尺度的買方來說，在市中心仍能享有開闊視野與步行友善的街廓，是大安區相對突出的優勢。」

▲北市外國人不動產統計前3名。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

以買家結構來看，美國籍買方包括早期旅美的台裔家庭回流，或長期任職科技、金融產業的台裔第二代。劉育榮表示：「他們偏好坪數較大、管理制度完整且隱私性高的純住宅產品，對地段與居住品質的要求高於價格彈性。」

馬來西亞買家則以華人富裕階層為主，劉育榮表示：「重視生活便利與醫療可近性，永康商圈與東門站周邊因交通與機能條件成熟，詢問度相對集中，產品選擇上以屋齡較新、管理完善的電梯大樓為主，多半以長期自住為主要考量。」

劉育榮進一步觀察大安區內的交易熱點，外籍買家主要集中在3大生活圈。他指出：「大安森林公園周邊因具備永久棟距與綠意景觀，新成屋單價常見每坪200萬元以上，中古電梯大樓約落在每坪130至160萬元。」

劉育榮接著指出：「敦南遠企與仁愛圓環一帶，延續傳統名宅聚落特性，中古名宅單價約每坪110至140萬元，釋出量有限。永康、青田街生活圈鄰近捷運與商圈，十年內新大樓單價約每坪150至180萬元，質感華廈多在每坪100至130萬元區間。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「外商企業派駐員工到台灣，通常也會替其租屋，以台北市來說，信義計畫區為辦公聚集地，因此周圍豪宅也成為租屋首選，但同時大安區、天母憑藉舒適生活氛圍，也是熱門選項。」

