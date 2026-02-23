一晚6000元！他過年入住台南旅宿爆雷　死蟑螂+菸蒂+毛巾黃又濕

▲台南一家旅館不僅大廳有蟑螂屍體，房間內毛巾還有明顯污漬。（圖／翻攝自Threads／@jerryjerry113）

圖文／CTWANT

過年出遊卻踩雷！一位民眾日前花費6250元下榻台南某旅館，卻遇上延遲入住、大廳蟑螂屍體未清、毛巾污漬潮濕、床頭櫃有頭髮、房間陽台菸蒂未清等問題，讓他忍不住直呼「體驗極差」。

這位民眾於Threads發文表示，他在春節期間入住台南一家旅館，房價6250元，含停車400元，體驗感卻相當差。當天他於下午3點半就Check in，卻被告知房間尚未準備好，得等到4點才能進房，他乖乖到大廳休息等候，卻發現地上有兩隻大蟑螂的屍體，直到他退房時，那兩隻蟑螂還在原處，「只要有到那位置清潔，基本上都可以發現。」

原PO提到，等到他進到旅館的房間，卻發現更多地雷，包括全身鏡有明顯大塊油漬未清潔、陽台上裝水寶特瓶內插著數根香菸、床頭櫃明顯有長髮髮絲、備品區少一個馬克杯、4條浴巾毛巾皆是潮濕狀態且有明顯褐色污漬，就連電梯內都有明顯臭味，入住2天都未見改善。

「國旅不是爛，而是沒有被用心對待」原PO感嘆，台南的美食、酒吧、飲料都讓他心滿意足，但這間旅館真的很糟糕，含污漬的毛巾更是嚇人，也害他和朋友很難好好睡一覺。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「嚇死，毛巾這邊完全不能接受」、「房間根本沒整理吧」、「受害者+1，房間真的好臭」、「剛開的時候還可以欸」、「這間真的蠻雷的，住過超級不推」、「前員工路過，沒辦法準時入住十有八九，因為人力不夠，房間量大房務掃不出來」、「前員工來路過了，發生這種事，真的不意外喔」。

對此，當事旅館業者回應，針對消費者住宿體驗不佳，他們深感抱歉，目前正積極與顧客聯繫，希望能夠當面致歉。

台南市政府觀光旅遊局則說，接獲相關通報後，已立即啟動查察程序，將派員現場稽查旅宿營業衛生狀況。

