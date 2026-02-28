雙薪400萬...「想買2800萬房」會太吃力嗎？內行一算：不會太辛苦

▲原PO和男友在兩房和三房之間猶豫不決。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

買房要選兩房還是三房？近日有女網友發文表示，她與男友皆在科技業任職，兩人年收入合計約400萬元。近期看中滿意的預售屋，卻在兩房與總價約2800萬的三房之間難以抉擇，所以想知道前輩的意見。對此，信義房屋專家認為，如果以月付的比例來看，買2800萬的三房應該不會太辛苦。

備妥頭期款準備簽約，又考慮直上三房

這名女網友在Dcard上，以「預售屋到底該不該捏」為標題發文，提到她和男友在科技業工作約2年半，年收入加起來約400萬元。兩人原看好兩房物件，並準備簽約，但近期卻思考是否該提高預算，改買總價2800萬元的三房。原PO透露，依付款進度，他們能負擔三房的頭期款，且雙方預計於交屋前完婚。

擔憂貸款成數與政策變數

原PO說明，讓他們猶豫的原因有兩點。首先是新青安貸款的變數，雖現行條件優渥，但擔心交屋時政策調整而無法適用。其次是貸款成數的不確定性，若最終無法貸滿八成，即便短期資金能應付，仍會造成心理壓力。因此她便發文詢問前輩意見，想知道怎麼選擇比較好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「地點跟建商都重要，兩個都優的話，基本上銀行會以建商預設的貸款成數核貸（最優），有人貸不到成數大部分是因為自身條件差，但你們的條件沒有問題」、「年薪400買2800萬的房子很輕鬆啊，地點不差的話當然直上三房」、「捏啊，現在交易量這麼低，大家貸款都有問題，買了建商很感謝你的」、「兩房還是比較安全，2800萬等於你們要合買，合買審查就嚴格很多」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果單純以月付的比例來看，應該不會太辛苦，房價所得比才不到六成，只要工作狀況穩定，理論上買得起。至於貸款成數，就要看銀行怎麼評估或薪資結構，倘若單純以經常性薪資來評估，又剛好該網友的獎金比例高，這時可能就未必能貸滿八成，必須多拿一些自備款出來。