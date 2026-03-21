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少子化「還有必要買學區房嗎？」　夫妻倆沒共識！網：先生是對的

▲▼學生,校園,大學生,同學,朋友,人際關係,考試,考生。（圖／記者周宸亘攝）

▲現在少子化，還有需要買學區房嗎？（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

面臨少子化，還需要特別買學區房嗎？近日有女網友發文表示，她與丈夫預計未來將搬離娘家，目前正尋找合適物件。不過雙方對是否購買學區房沒有共識，丈夫考量未來升學與房屋保值而傾向學區房；她則認為少子化讓入學變容易，似乎沒有必要。對此，信義房屋專家認為，還是要看該學區到底有多搶手。

想為孩子鋪路！丈夫想挑學區房

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這名女網友在Dcard上，以「現在少子化還需要買學區房嗎？」為標題發文，提到夫妻倆和孩子目前與父母同住，打算未來再搬家。針對買房地點，丈夫認為熱門學校會看居住年限，提早卡位能為孩子鋪路，且學區房多位在交通要道，未來轉手較具備優勢，因此偏好學區房。

妻子認為少子化降低了入學門檻

原PO則認為，受到少子化影響，不買學區房也有就讀機會，且孩子目前僅一歲，距離升學還有十多年，未來遷戶口即可。此外，孩子發展具變數，日後若改讀體育班或美術班，要選擇的學校也會不同，因此對提早買學區房的必要性抱持保留態度。

▲▼疫情,學生,讀書,考試,複習,唸書。（圖／記者周宸亘攝）

原PO坦言，她傾向在熟悉的生活圈購屋，能以不變應萬變，且距離父母家近也方便照應。只是夫妻倆遲遲達不成共識，因此她就求問，現在少子化，還有需要買學區房嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看你在哪個區域，新竹我都是聽到生之前或剛出生就要規劃好到國中，少子化在新竹不適用」、「越少子化越會注重小孩教育，我覺得還是能早點準備看國中，國中要考會考比較容易受學校風氣影響，但學區房真的就見仁見智」、「先生是對的，以後資源更集中，想要進好學區還是先買房卡位會比較保險」、「選學區很重要，已經不是書讀得好不好的問題，選學區是在選同學」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，是否要先買學區房，還是要看該學區到底有多搶手，如果是「很搶手」，可能寄戶籍就可以搞定了，但倘若是「超級搶手」，可能就要選擇學區房。

關鍵字：學區房買房Dcard信義房屋曾敬德

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