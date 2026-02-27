ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

在台北工作！「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網答案一面倒

▲▼房子,房屋,透天。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO有意在楊梅購屋。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

雙北地區房價居高不下，讓許多購屋族轉往外縣市尋找合適物件。近日有男網友發文表示，由於大台北地區的房產價格已超出自身負荷，因此將目光轉向桃園市。他本身習慣開車通勤，在考量預算與交通時間後，猶豫是否該在楊梅區買房。對此，信義房屋專家認為，可以直接查詢實價登錄，看預算、地段，比較有機會找到合適的物件。

雙北房價高漲！他考慮轉往桃園購屋

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「楊梅購屋通勤台北是否可行」為標題發文，提到目前觀察桃園市區與中壢的房市行情，發現單坪價格已達50萬至60萬元，似乎和新北市差不多。由於他多開車上班，所以在評估平鎮、龍潭與楊梅等地後，更傾向能直接上五楊高架的楊梅。

實測通勤時間可接受，想知道可行性

原PO進一步說明，他曾實測交通狀況，若清晨6點開車上高架道路，7點前便能順利抵達台北市，甚至有充裕時間買早餐進辦公室。針對資金部分，他坦言目前頭期款僅準備約150萬元，受限於預算，期望購屋總價能控制在1000萬元以內，且價格越低越好，不知道在楊梅購屋，並到台北上班，是否有可行性？

▲▼ 房子,公寓,租房,月租。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「五楊不塞車確實40分內到台北，加上房價只要台北的五分之一甚至更低，絕對值得買」、「我是住國一中壢新屋交流道附近，上去就接五楊高，每天早上6:30上國道，7:00左右就下行天宮，下班17:30上國道，約18:30下交流道，但若更晚會塞，供你參考」、「楊梅開車到南港已三年的我，住家裡通勤很爽啊，每天都可以享受大四房還有貓，省下的錢又可以拿去亂花了」、「楊梅通勤快30年，推推，空間跟空氣好多了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也建議，在看房子時，可以查詢實價登錄，像是將設定預算在1000萬元後，看看物件多不多、有什麼物件，同時也可以設定地段、屋齡等，以該網友的預算來說，目前應該是有機會在楊梅買到的。

關鍵字：購屋通勤楊梅Dcard信義房屋曾敬德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市凍！全台10區「逆生長」　中和一生活圈交易量噴3倍

去年房市交易量大縮，但仍有少數區域逆勢走升，10大上榜區域全位於蛋黃區，新北市一舉奪下6區，第一名為中和遠東世紀廣場科學園區，交易量年增291%。統計結果顯示，房市寒冬中，市中心地段的抗壓性最為顯著。

3分鐘前

台中舊城5區房市大洗牌　預售量集體跳水

受到央行信用管制及政府打炒房政策影響，台中市「5大舊城區」在2025年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘4區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破7成。

2小時前

樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路聲太大」怒嗆：讓妳上報！她喊冤

「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）最近住進新買的房子，卻遇到令她很頭痛的事情，多次遭樓下鄰居指控半夜敲打、走路太大聲，甚至還威脅她「我會讓妳上報」。她無奈表示，當時人在家看電視，卻也聽見巨大聲響，原以為是樓上傳來，沒想到對方竟認定是她所為，「我該怎麼辦？他覺得煩，而我也很困擾」。

3小時前

在台北工作！「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網答案一面倒

雙北地區房價居高不下，讓許多購屋族轉往外縣市尋找合適物件。近日有男網友發文表示，由於大台北地區的房產價格已超出自身負荷，因此將目光轉向桃園市。他本身習慣開車通勤，在考量預算與交通時間後，猶豫是否該在楊梅區買房。對此，信義房屋專家認為，可以直接查詢實價登錄，看預算、地段，比較有機會找到合適的物件。

3小時前

陳炳辰／房市冷爆爛尾風險高　關注十大建商榜守住血汗錢

又到了結算前一年度建商推案、代銷接案量體，進而公布十大建商、十大代銷榜單的時候，由於買氣不佳，建商營收堪慮更得留意爛尾樓危機，民眾選擇建商確實可參考這類數據，就算不見得是品質保證，但資產雄厚倒可免於蓋不下去的風險。

4小時前

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建商「蠶食鯨吞」地圖

南屯區精華地，近3年出現建商默默整合可都更、符合危老的透天產品，尤其是軌道經濟效應發酵，「大墩路、文心路、五權西路」周邊都出現大批透天被整合，也揭示一場圍繞捷運紅利的都市更新戰，正在悄然上演。

4小時前

砸20億狂掃23棟透天！　大墩路地王現身「拼千坪大都更」

南屯區地段精華，掀起新一波整合潮。才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝，最新整合面積已達1057.54坪，信義房屋專家認為大墩路上生活機能成熟，屬於自住族群願意進駐的地段。

5小時前

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房價還有3字頭

配合國家南部產業發展與科技布局政策，國立清華大學應高雄市政府邀請設立高雄校區，26日舉行「國家重點領域校際研教園區清華大學高雄校區啟用典禮」，引來不少在地民眾矚目。根據房仲統計，該區今年均價30.9萬元，近3年房價緩漲1成。

20小時前

竹市核心進入新一輪發展節奏　年輕工程師購屋視野回到新竹市心

城隍廟自18世紀以來即是新竹重要生活中心，結合大遠百商圈後，匯集新竹唯一Gold Class威秀影城及多元指標餐飲娛樂，讓日常聚餐與休閒都能在生活半徑內完成。

22小時前

天母家樂福舊址開新局！　房東證：2零售大咖攜手進駐

天母忠誠路二段上的家樂福開業8年，去年底熄燈，引發熱議，該店位於天母地王「新光天母傑仕堡」1樓店面。該社區招租狀況佳，全聯接手家樂福舊址，其他空店面也由寶雅租下，等於兩零售大咖包下該社區1樓全部店面空間。

23小時前

【長壽的祕訣？】95歲爺爺也愛速食店　吃漢堡薯條一臉滿足

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

昔「喊水會結凍」政治世家　售仁..

天母家樂福舊址開新局！　房東證..

2025營收41億掉至5億！　..

坐擁中部最大科學園區　彰化溪湖..

爸生前贈與房子！爭產小弟要求平..

台中「最強私校」錄取率20％　..

砸20億狂掃23棟透天！　大墩..

竹北有錢人很多？太太們聊建案「..

「地產安心亞」年銷售破200戶..

「3C一條街」被鎖定　自然人開..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市凍！全台10區「逆生長」　..

台中舊城5區房市大洗牌　預售量..

樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路..

「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網..

陳炳辰／房市冷爆爛尾風險高　關..

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建..

砸20億狂掃23棟透天！　大墩..

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房..

竹市核心進入新一輪發展節奏

天母家樂福舊址開新局！　房東證..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366