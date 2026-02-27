在台北工作！「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網答案一面倒

▲原PO有意在楊梅購屋。（示意圖／取自Pixabay，下同）

雙北地區房價居高不下，讓許多購屋族轉往外縣市尋找合適物件。近日有男網友發文表示，由於大台北地區的房產價格已超出自身負荷，因此將目光轉向桃園市。他本身習慣開車通勤，在考量預算與交通時間後，猶豫是否該在楊梅區買房。對此，信義房屋專家認為，可以直接查詢實價登錄，看預算、地段，比較有機會找到合適的物件。

雙北房價高漲！他考慮轉往桃園購屋

這名男網友在Dcard上，以「楊梅購屋通勤台北是否可行」為標題發文，提到目前觀察桃園市區與中壢的房市行情，發現單坪價格已達50萬至60萬元，似乎和新北市差不多。由於他多開車上班，所以在評估平鎮、龍潭與楊梅等地後，更傾向能直接上五楊高架的楊梅。

實測通勤時間可接受，想知道可行性

原PO進一步說明，他曾實測交通狀況，若清晨6點開車上高架道路，7點前便能順利抵達台北市，甚至有充裕時間買早餐進辦公室。針對資金部分，他坦言目前頭期款僅準備約150萬元，受限於預算，期望購屋總價能控制在1000萬元以內，且價格越低越好，不知道在楊梅購屋，並到台北上班，是否有可行性？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「五楊不塞車確實40分內到台北，加上房價只要台北的五分之一甚至更低，絕對值得買」、「我是住國一中壢新屋交流道附近，上去就接五楊高，每天早上6:30上國道，7:00左右就下行天宮，下班17:30上國道，約18:30下交流道，但若更晚會塞，供你參考」、「楊梅開車到南港已三年的我，住家裡通勤很爽啊，每天都可以享受大四房還有貓，省下的錢又可以拿去亂花了」、「楊梅通勤快30年，推推，空間跟空氣好多了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也建議，在看房子時，可以查詢實價登錄，像是將設定預算在1000萬元後，看看物件多不多、有什麼物件，同時也可以設定地段、屋齡等，以該網友的預算來說，目前應該是有機會在楊梅買到的。