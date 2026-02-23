【廣編】皇翔建設2025年推案成果亮眼　高端住宅、商辦雙軸佈局

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

皇翔建設2025年推案成果亮眼　高端住宅、商辦雙軸佈局

皇翔建設 2025 年推案成果亮眼（圖／皇翔建設提供）

▲「皇翔臺北廣場」以西區門戶計畫的核心地段優勢與國際級建築規格吸引國際知名企業進駐。

【廣編特輯】

圖、文／皇翔建設提供

營建指標皇翔建設（股票代號：2545）於 2025 年展現強勁推案動能與品牌實力。在市場回歸理性基本面的關鍵時期，憑藉「地段精選」與「高端產品定位」策略，於住宅與商辦市場雙線發力。根據最新實價登錄顯示，皇翔旗下指標案成交行情屢創新高，展現高資產族群對皇翔品牌的堅實信任，更印證其在台北核心地段開發上的長期眼光與執行力。

實價登錄數據亮眼，核心個案行情領先同區
皇翔建設 2025 年於台北核心地段的布局，已轉化為具體的成交數據，成為區域房價的風向指標：位於捷運東門站 8 號出口、坐擁信義永康生活圈的【柏金】，目前實價登錄已揭露 25 筆成交，最高成交單價站上每坪220 萬。該案由哈佛建築師呂建勳與國際團隊 DS INTL. Group 聯手，引進曼哈頓「紐約細樓潮」高訂精髓，成功吸引菁英圈層。

坐擁中正國中明星學區優勢的【皇翔柏悅】，自 2025 年四月開案以來銷售穩健，實價登錄顯示近期成交單價站上每坪170萬，明顯超越周邊同級產品。市場指出，該案在學區條件與產品規劃加乘下，成為區域價格的重要指標，也使銷售進入倒數階段。

罕見高額回饋活動，深化品牌與客戶關係
為回饋已購客戶，2025年歲末，皇翔建設於【柏金】接待中心舉辦「200 萬購屋金抽獎」活動，在律師全程見證下，由皇翔建設廖副總經理親自抽出兩位幸運得主，各獲得 200 萬元購屋金，為市場少見的高額回饋案例。現場氣氛熱絡，賓主盡歡，該活動不僅為年度推案畫下完美句點，也反映皇翔長期關注客戶體驗與回饋承諾的品牌核心價值。現場多位客戶表示，選購皇翔不僅是看中地段，更是看中品牌長期深植城市開發的用心。

豪宅與商辦指標案齊發，形塑城市新高度　
在頂級住宅領域，信義計畫區代表作【皇翔御琚】於 2025 年上半年豪宅交易中，以每坪 250 萬元的成交紀錄名列市場之冠，奠定難以撼動的「頂級豪宅」地位。

商辦布局方面，2025年年初正式啟用的【皇翔臺北廣場】選址西區門戶計畫核心，由新加坡國際建築團隊 eco.id 操刀，以生態永續與人文脈絡為設計主軸，打造符合國際企業總部需求的頂級商辦大樓。憑藉地段優勢與國際級規格，目前已吸引多家大型外商企業進駐，包括日商：三井物產、麒麟啤酒、任天堂、奧村組營造、JCB與尼得科等指標企業；同時亦吸引港商醫美藥廠及知名荷商葛蘭素史克藥廠進駐，展現高度國際化的企業聚落效應。

此外，知名餐飲品牌上海鄉村與樂葵法式鐵板燒也即將進駐，進一步完善商務與生活機能。隨著雙子星開發案持續推進，市場普遍認為，該案不僅補足台北高端商辦供給，更為西區國門特區增添一張具代表性的「國際名片」。

敦化南路基地都更穩健推進，頂級豪宅定位不變
針對外界關注的 SOGO 敦化館改建基地，皇翔建設廖副總強調，全案依都市更新法定程序持續推進，目前仍進行規劃與設計作業，產品定位自始即鎖定「頂級豪宅」，方向從未改變。

該基地坐落於敦化南路與仁愛路交會的黃金十字軸帶，屬台北市中心極為稀缺、不可複製的完整街廓。皇翔建設廖副總表示，將秉持「十年磨一劍」的職人精神，延續並超越過往豪宅代表作的規格，以最審慎的態度規劃未來城市地標。

穩健，是皇翔對城市與客戶的長期承諾　
從高端住宅到指標商辦，從實價成交到客戶回饋，皇翔建設於 2025 年展現的，不僅是亮眼的推案成果，更是一套成熟而自律的品牌節奏。面對珍稀土地與客戶期待，皇翔選擇以時間換取品質，以穩健回應市場。未來，將持續以高品質建築與精準產品規劃，與客戶一同見證城市下一個值得傳承的代表作。

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

