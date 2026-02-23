台南預售「創價」撐場面？　新營仍見2字頭呈K型化

▲台南預售屋市場近期仍見高單價成交，但根據實登，區域表現呈現明顯落差，價格與話題多集中在少數「創價案」，反觀多數案場，買氣與去化速度仍偏保守。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南預售屋市場近期仍見高單價成交，但根據實登，區域表現呈現明顯落差，價格與話題多集中在少數「創價案」，反觀多數案場，買氣與去化速度仍偏保守，在這波修正中，各類產品呈現K型化趨勢。

根據高雄市代銷公會顯示，今年截至2月，台南買氣前三名為安南區、東區、北區、東區，不過買氣多集中在少數個案，成交量能集中度高。安南統計約28個預售個案、可售戶數約2300戶，成交筆數20筆；東區統計約15個預售個案、可售戶數約2100戶，成交筆數16筆；北區則為7案、可售戶數約700戶，成交筆數9筆。

從個案成交來看，安南區的「佳展安和」去年底開賣，已成交85戶，是該區銷售戶數最多個案，均價30.7萬元。北區則是「國泰原美」總戶數約133戶，成交74戶，今年成交9戶，為北區今年唯一有買氣個案，表現相對突出。

東區的「國城寶實」總戶數約606戶，去年公開至今成交365戶，今年成交13戶，成交量在區域中占比高，均價58萬元，最高價60.5萬元，成為今年台南成交價最高個案。

不過今年即使東區出現6字頭的成交，該區仍有4字頭成交價存在，明顯出現價差與分層，並非全面同步走高。包括新營、仁德也有預售案成交價為28.9萬元、30.49萬元，價格落差大。

▲東區出現6字頭的成交，該區仍有4字頭成交價存在，明顯出現價差與分層。（圖／記者張雅雲攝）

相較部分指標案在去年衝出成交，春節檔期是否接棒，成為業界觀察焦點。台南代銷公會理事長佘光宗表示，長達9天的春節連假，案場多呈「半打烊」狀態，等到初四才陸續開市，不但營業的不多，也罕有成交。

市場人士指出，這也反映現階段買方出手更謹慎，即便區域有創價個案撐住均價，但交易熱度未必能擴散到其他案場，短期內仍屬「點狀表現」而非「全面高價」。

佘光宗分析，台股創高帶動資金充沛，但房市交易動能未同步放大。現階段房市呈現量縮整理格局，買賣雙方對價格與政策方向的預期落差仍大，成交速度偏慢，市場短期內難以快速回到過去的交易量水準，買氣走向仍受金融與信用環境影響，其中央行政策態度被視為關鍵變數。

