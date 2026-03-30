馬年房市會翻身？房產專家喊「老驥伏櫪」：2025恐是最冷谷底

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市在短短兩年內從狂飆到急凍，讓不少人直呼像坐雲霄飛車。房產專家何世昌發文回顧近年預售屋市況，形容2024年是「人追著房子跑」，成交量衝破高峰；反觀2025年卻被打入冷宮，月均量跌到只剩3千多件，幾乎腰斬再腰斬，甚至一度形容「已經進入ICU急救狀態」。他認為，若遞延買盤在馬年回流，2025年有望成為低谷，2026年則可望「老驥伏櫪」。

何世昌指出，2024年預售屋市場熱到誇張，「買房要徹夜排隊、抽籤，甚至靠關係才買得到」，預售屋成交月均量突破1萬件，創下全面實價登錄以來最高峰，可說是人追著房子跑的年代。

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但進入2025年情勢急轉直下，他直言「房市被打入冷宮」，資金與人氣轉往股市，「預售屋接待中心的蚊子都被銷售小姐抓得乾乾淨淨。」全年月均成交量跌破4千件，僅剩約3千8百餘件，「僅剩2024年的三分之一左右，比腰斬更慘烈。」

他進一步分析，市況最慘時間點落在2025年第三季，單月成交均量僅約2千4百件，「若說一隻腳已踏入棺材並不為過。」不過隨著出口動能強勁、台股屢創新高帶動財富效應，加上打房利空逐漸鈍化，預售屋成交量已回升至單月3千件以上。

何世昌認為，若馬年能帶動遞延性買盤回流市場，成交量可望緩步爬升，「2025年可能成為市況的低谷。」他也用三句話為三年房市下註解：「2024年是『飛龍在天』，2025年為『羊沒吐氣』，2026年則是『老驥伏櫪』。」一句比一句生動，道盡這波房市起伏。