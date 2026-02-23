建商狂掃南屯23間透天　掛巨型布條拜年「在地估總值13億」





▲新年期間，位於台中市南屯區主幹道五權西路上，一幅超巨廣告看板佔據路人視野。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

新年期間，位於南屯區主幹道五權西路上，一幅超巨廣告看板佔據路人視野，該點距離捷運南屯站不遠的整排透天，掛上建商祝賀新春標語。經查，交易尚未全部揭露，但從地籍資料觀察，該建商已吃下23間透天，市場估值不低於13億元。

位於南屯區主幹道五權西路上，一幅超巨廣告看板佔據路人視野，也以「馬躍新程開新局」為祝賀詞，讓行人都驚訝於：「這排透天都被收走了嗎？」

實際查詢，目前泰御建設整合此地尚未完整揭露實登，不過部分零星交易已刊載，從地籍資料觀察，泰御整合包含面五權西路、文心路一段49巷的23塊地號、23戶透天，形成一個三面臨路基地，共計554.78坪。

▲從地籍資料觀察，泰御整合包含面五權西路、文心路一段49巷的23塊地號、23戶透天，形成一個三面臨路基地，共計554.78坪。（圖／翻攝自《臺中市158空間資訊網》）

從已經揭露的交易換算，該物件座落五權西路二段上，單價落在261.38萬元，以均價250萬元計算，總價落在13.86億元。

得業地產總經理黃博盛分析：「該地點臨捷運站，加上又是在期限前取得的住宅用地變商四之一用地，容積率非常高，達500%。以周邊的地來說包含捷運南屯站亞昕集團取得單價240萬元、興富發集團取得文心路土地單價264萬元，此塊土地符合行情。」

▲捷運南屯站周邊，亞昕集團取得單價240萬元，已推案、興富發集團取得文心路土地單價264萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



黃博盛認為：「又加上五權西路上沒有文心路捷運的高架抗性，距離相當近也同樣是捷運宅，所以價格是相對OK，不過目前住變商的申請已經截止，之後可能就沒有類似交易出現，對於總價部分，每戶條件可能不同，但應不低於13億元。」

知情人士透露，台中市「變更都市計畫主要計畫（第三次通盤檢討）」的「住變商」（住宅區變更為商業區）申請案，已於2024年6月截止受理，當時確實引發一波建商購地潮，且因有回饋金制度將價格拉抬到非常高價，在房地冷卻的目前，市場上建商還是會找住變商土地，要不然就是具有危老、都更的產品，主要還是反映在貸款收緊的現況。

▲捷運南屯站新生代帝王出爐。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

