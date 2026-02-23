全台空屋率10.4%創15年新高　屋齡5年內逆勢減少

▲全台空屋率年增1.11%，來到10.43%，創下近15年來新高。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台空屋率年增1.11%，來到10.43%，創下近15年來新高，不過5年內的新成屋空屋率反而下滑。信義房屋專家表示，新房子實際居住需求穩定，換屋族入住新房後，在房市不佳、交易量大減的環境下，原本住宅空置，使得整體空置率上升。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

根據最新低度使用住宅統計，去年上半年低度使用住宅比率10.43%，年增1.11％，寫下近15年來高紀錄，也是統計以來的次高紀錄。不過，5年內的新成屋空屋率反而下滑。

以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68%，為統計以來的相對高點，之後呈下降趨勢，2021年下半年達到長期低點的 8.66%，之後開始緩步上升。

▲歷年六都低度使用(用電)住宅比率。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「2024第四季到2025年第一季新成屋完工約8.5萬戶，不過屋齡5年內的空屋率逆勢減少，推估入住自用佔有相當比例，但換屋後可能導致原本住宅空置。」

整體而言，曾敬德表示：「景氣表現欠佳，交易量縮後導致整體空置率拉高，長期來看空屋率攀升後，對於房價多少都會產生抑制效果，此外空屋率增加可能也與房貸政策緊縮有關。」統計各坪數區間，全國以「20 坪以下」比率19.26%最高。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「一些區域的小坪數產品，常被定位為第二宅、度假宅，或是幾年後退休後才正式入住的退休宅，因此現階段就可能拉高區域空置率，像是宜蘭礁溪、新北淡水都有這種現象。」

至於待售新成屋宅數統計，雙北以外的區域增加最為明顯，桃園市去年上半年待售新成屋為2萬宅、台中市1.8萬宅、台南市1.1萬宅、高雄市1.4萬宅，數量都比新青安上路前明顯增加，也寫下近6年以來新高。

