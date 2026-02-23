科技業春節掃貨　南科新貴砸7千萬置產豪墅

▲春節長假落幕，台中房市在股市獲利了結的環境帶動下，出現小回檔的銷售動能。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

春節長假落幕，台中房市在股市獲利了結的環境帶動下，出現小回檔的銷售動能。不同於過往，今年新春期間市場更趨於理性，購屋族群多以具備「地段優勢」、「品牌口碑」及「產品力」的個案為首選。甚至有預售案過年連假賣破雙位數。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察台中各大精華區案場，自大年初三起湧現賞屋人潮，指標性建商透過精緻活動與實質回饋，成功帶動成交熱度。其中，最亮眼的還是來自科技業買盤，中科台積電二期園區1.4奈米先進製程新廠進度在線，伴隨研發、製造與供應鏈人力同步進駐，也成為此次春節買盤主力。

▲「雅敦崇德序3」位在14期榮德路、陳平路口，在透天別墅群中表現亮眼。（圖／記者陳筱惠攝）

新春期間，傳出有南部科技高階主管，因工作調派，未來將舉家遷往台中，選定預售別墅案「雅敦崇德序3」。「雅敦崇德序3」位在榮德路、陳平路口，產品規劃4房~5房、地上5層的透天別墅，總價落在4538~7000萬元之間，目前銷售破5成。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「近期台股走揚，可能對房市資金產生一定分流效果，不過，相較於資金面的波動，科技業擴廠所帶動的就業人口進駐，才是更具支撐力的剛需來源。建商能否精準掌握科技族群的居住偏好與生活需求，將成為是否成功承接買盤的重要關鍵。」

▲中部握有超過200億元案量的豐邑集團，整體營業額較去年平均週銷業績成長約20%至30%。（圖／記者陳筱惠攝）

在中部握有超過200億元案量的豐邑集團，春節各大案場表現亮眼，自大年初三起，來客數較平日顯著增長約10%。買氣部分同樣強勁，整體營業額較去年平均週銷業績成長約20%至30%。

針對自住與換屋族群，冠德建設第一季力作「冠德崇德綻」以39至59坪的格局精準對接市場需求。自初三針對品牌VIP客戶提供專屬服務，強化品牌認同感。

▲近期房市熱點富華創新（3056）位於北屯太原路三段的新案「澐光」，春節連假期間更是以1天賣1戶的速度銷售。（圖／記者陳筱惠攝）



近期房市熱點富華創新（3056）位於北屯太原路三段的新案「澐光」，春節連假期間以1天賣1戶的速度銷售。

富華建設董事長蔡吉勝表示：「近期銷售表現反映出自住型買盤仍是市場主力，只要產品定位符合實際需求、總價帶控制得宜，再搭配讓利，就能有效去化。」

舜元建設業務部經理林龍文指出：「房市進入健康調整期，大北屯地區前經相當看好，包含即將開幕的漢神洲際百貨支撐，以預售案『舜元悟野』來說，總價與坪數定位明確，春節期間吸引多位看好區域發展的剛需置產客群。」

中部代銷龍頭萬群地產則是個案表現傳出佳績，位於西屯區的「和瑞文華樂章」以西屯區生活核心地點、4併雙梯、破盤讓利5字頭價碼，大殺四方，單一個案在春節就創雙位數銷售佳績。

太睿建設於台中北區崇德漢口精華地段推出「太睿興」，主打25與35坪主流自住規劃，吸引首購與換屋族群。春節期間銷售業績較一般週期提升約20%。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！