ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

科技業春節掃貨　南科新貴砸7千萬置產豪墅

▲▼ 台中房市,13期重劃,實住系,昌明段,臻和康璞玥,帶看,示意,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲春節長假落幕，台中房市在股市獲利了結的環境帶動下，出現小回檔的銷售動能。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

春節長假落幕，台中房市在股市獲利了結的環境帶動下，出現小回檔的銷售動能。不同於過往，今年新春期間市場更趨於理性，購屋族群多以具備「地段優勢」、「品牌口碑」及「產品力」的個案為首選。甚至有預售案過年連假賣破雙位數。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察台中各大精華區案場，自大年初三起湧現賞屋人潮，指標性建商透過精緻活動與實質回饋，成功帶動成交熱度。其中，最亮眼的還是來自科技業買盤，中科台積電二期園區1.4奈米先進製程新廠進度在線，伴隨研發、製造與供應鏈人力同步進駐，也成為此次春節買盤主力。

▲▼ 台中房市,春節買氣,科技業買盤,預售熱銷,別墅案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「雅敦崇德序3」位在14期榮德路、陳平路口，在透天別墅群中表現亮眼。（圖／記者陳筱惠攝）

新春期間，傳出有南部科技高階主管，因工作調派，未來將舉家遷往台中，選定預售別墅案「雅敦崇德序3」。「雅敦崇德序3」位在榮德路、陳平路口，產品規劃4房~5房、地上5層的透天別墅，總價落在4538~7000萬元之間，目前銷售破5成。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「近期台股走揚，可能對房市資金產生一定分流效果，不過，相較於資金面的波動，科技業擴廠所帶動的就業人口進駐，才是更具支撐力的剛需來源。建商能否精準掌握科技族群的居住偏好與生活需求，將成為是否成功承接買盤的重要關鍵。」

▲▼ 豐邑集團邱崇喆，泊金灣 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中部握有超過200億元案量的豐邑集團，整體營業額較去年平均週銷業績成長約20%至30%。（圖／記者陳筱惠攝）

在中部握有超過200億元案量的豐邑集團，春節各大案場表現亮眼，自大年初三起，來客數較平日顯著增長約10%。買氣部分同樣強勁，整體營業額較去年平均週銷業績成長約20%至30%。

針對自住與換屋族群，冠德建設第一季力作「冠德崇德綻」以39至59坪的格局精準對接市場需求。自初三針對品牌VIP客戶提供專屬服務，強化品牌認同感。

▲▼ 富華創新,北屯房價,澐光,新案,台中,房市,房價,下修 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期房市熱點富華創新（3056）位於北屯太原路三段的新案「澐光」，春節連假期間更是以1天賣1戶的速度銷售。（圖／記者陳筱惠攝）

近期房市熱點富華創新（3056）位於北屯太原路三段的新案「澐光」，春節連假期間以1天賣1戶的速度銷售。

富華建設董事長蔡吉勝表示：「近期銷售表現反映出自住型買盤仍是市場主力，只要產品定位符合實際需求、總價帶控制得宜，再搭配讓利，就能有效去化。」

舜元建設業務部經理林龍文指出：「房市進入健康調整期，大北屯地區前經相當看好，包含即將開幕的漢神洲際百貨支撐，以預售案『舜元悟野』來說，總價與坪數定位明確，春節期間吸引多位看好區域發展的剛需置產客群。」

中部代銷龍頭萬群地產則是個案表現傳出佳績，位於西屯區的「和瑞文華樂章」以西屯區生活核心地點、4併雙梯、破盤讓利5字頭價碼，大殺四方，單一個案在春節就創雙位數銷售佳績。

太睿建設於台中北區崇德漢口精華地段推出「太睿興」，主打25與35坪主流自住規劃，吸引首購與換屋族群。春節期間銷售業績較一般週期提升約20%。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

關鍵字：台中房市春節買氣科技業買盤預售熱銷別墅案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

落實「宜居永續」！竹市加碼租補、推動社宅　打造青年友善城市

新竹市長高虹安上任滿三週年，新竹市政府持續推動多元住宅政策，落實「宜居永續」施政目標，透過租金補貼與社會住宅雙軌並進，積極減輕市民居住負擔，打造青年友善、世代共好的宜居城市。

26分鐘前

日本房租漲幅「創28年新高」　東京帶頭衝：全國都難逃

日本租屋族壓力大增！根據總務省最新公布數據，日本房租漲勢正從東京擴散至全國。今年1月全國民營住宅租金較去年同期上漲0.7%，漲幅不僅較前月進一步擴大，更創下自1998年3月以來、時隔約28年的最高紀錄，顯示房租這塊過去被視為不動如山的「岩盤項目」已出現鬆動。

46分鐘前

感嘆台灣病了！藥師開店「業績好仍要工作」：若買房早等退休

藥師林士峰近日在臉書發文感嘆「這幾年台灣生病了」，直言現在的社會「選擇比努力有用許多」。他回顧自己5年多前的人生抉擇，若當初不是冒險投入藥局分店設立，而是選擇買一棟不錯的透天厝，現在可能已經準備退休。即便分店經營成績高於平均藥局水準，他卻仍得每天戰戰兢兢工作。

52分鐘前

股市3.3萬點助攻！　單一代銷9天連假吸300組客

9天春假天氣晴，新建案市況如何呢？代銷業者觀察，在政策利空逐漸淡化、股市資金動能推升之下，今年市況優於去年。其中，首購族觀望氣氛較濃厚，但置產客、換屋族相繼出籠，反應出市中心、中高價區市況特別好。

1小時前

中古屋跟著漲！網友炸鍋：憑什麼　專家建議比較3條件

最近房地產話題再度燒起來，特別是中古屋價格一路往上，讓不少準買方炸鍋。網友質疑，老屋條件普通甚至老舊，售價卻向新屋看齊，讓換屋族與自住族都直呼吃不消，對此專家建議要比較3條件。

1小時前

自己繳房貸壓力大！要求未婚妻薪水上繳「只留5000元」：資源整合

一段五年感情即將邁入婚姻，卻在討論金錢分配時破局。一名女網友表示，與交往五年的男友談婚論嫁後，因為男友名下有房產，需要繳房貸，經濟壓力大，因此向她提出「薪水全上繳，每月給5000零用金」，錢拿來分擔車貸、水電等等費用，她聽完後瞬間冷靜下來，決定重新審視這段關係。

2小時前

科技業春節掃貨　南科新貴砸7千萬置產豪墅

春節長假落幕，台中房市在股市獲利了結的環境帶動下，出現小回檔的銷售動能。不同於過往，今年新春期間市場更趨於理性，購屋族群多以具備「地段優勢」、「品牌口碑」及「產品力」的個案為首選。甚至有預售案過年連假賣破雙位數。

2小時前

老公堅持要買透天厝！她「1原因」拒絕　網給建議：讓對方閉嘴

買房是人生大事，但夫妻雙方若對居住型態意見不合，恐怕會鬧得不愉快。近日一名女網友發文表示，近期跟先生討論買房事宜，她個人偏好大樓，但先生認為透天厝才等於有自己的地，如今雙方遲遲無法達成共識，就讓她懷疑是不是自己想太多。貼文曝光後，引起討論。

2小時前

高雄地王對面透天賣17年變傳說　屋主低頭降1800萬求售

大遠百前的三多四路連續13年蟬聯高雄地王寶座，有棟正對SOGO百貨的舊透天空置多年，地坪72.9坪、建坪僅15坪，臨路退縮外觀相當不顯眼，屋主之前曾開出2.18億元求售，近期降價1800萬元，開價2億88萬元，在地人透露，該棟至少賣了17年，快成「都市傳說」。

3小時前

建商狂掃南屯23間透天　掛巨型布條拜年「在地估總值13億」

新年期間，位於南屯區主幹道五權西路上，一幅超巨廣告看板佔據路人視野，該點距離捷運南屯站不遠的整排透天，掛上建商祝賀新春標語。經查，交易尚未全部揭露，但從地籍資料觀察，該建商已吃下23間透天，市場估值不低於13億元。

4小時前

【媽媽淑芬生氣】貓咪上廁所不埋屎...被碎唸一臉委屈

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

林心如母校改建豪宅「1坪賣16..

「地產安心亞」年銷售破200戶..

內湖上億頂樓豪宅賠償翻倍　改判..

老屋裝電梯門檻降低！50％住戶..

土城擊敗淡水！　購屋「最熱一條..

一家三口住17坪「太擠了」　雙..

他怨保全「過年沒2倍薪、沒年終..

一晚6000元！他入住台南旅宿..

買公寓頂樓　長輩狂勸退「熱又漏..

代銷認「最怕1類人」看房！　網..

ETtoday房產雲

最新新聞more

落實「宜居永續」！竹市加碼租補..

日本房租漲幅創28年新高　全國..

業績好仍要工作！藥師感嘆：若買..

股市3.3萬點助攻！　單一代銷..

網友：中古屋憑什麼跟著漲　專家..

房貸壓力大！要求未婚妻薪水上繳..

科技業春節掃貨　南科新貴砸7千..

老公堅持要買透天厝！她「1原因..

高雄地王對面透天賣17年變傳說..

建商狂掃南屯23間透天　掛巨型..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366