林口房價停滯「還能買嗎？」　網點出關鍵：就買啊

▲林口房價是否還會往上？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近期有網友發文表示，他持續關注林口房市，發現該區房價在過去一年多來似乎呈現停滯狀態，想知道當地行情是否已達高點，還可以買嗎？貼文曝光後，引起討論。對此，信義房屋專家認為，短期上來看，林口房價似乎沒有要往上的感覺，但能不能買，還是看個人需求。

林口房市漲幅停滯？好奇當地房價是否會再漲

這名網友在PTT上，以「林口現在還可以買嗎」為標題發文，提到他已經觀察林口房市已一段時間，發覺這一年多來當地房價似乎沒什麼上漲，想知道房價是否已達頂點？他也對當地發展感到好奇，不知道再過幾年，林口的房價是否有機會再往上？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒有不能買的地方，只要價格合理，都可以買」、「先自己釐清一下你買房的目的是為了自住、在意生活品質，還是投資追求報酬最大化」、「自由工作者或不趕上班很適合買林口」、「真的是需求問題」、「有自住需求就買啊」、「可以，林口需求很高，長期買進」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，短期上來看，林口房價似乎沒有要往上的感覺，以這波來說，股市有點強，但房市有點弱，還不知道到底有沒有新的動能到房地產，只能說，至少現在還沒看到。至於林口能不能買？他之前曾提過，主要是看當事人的需求，如果是自住，還是可以買，但如果是投資，時機可能不算好。