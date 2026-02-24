ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店

記者項瀚／台北報導

通化夜市黃金三角窗透店「金興發生活百貨」以2.35億元開價求售，據了解屋主就是金興發魏家自有資產。專家表示，該店面點位佳，屬於通化夜市中心點，但總價高、若租金投報跟不上，去化恐有難度。

▲▼ 通化夜市 。（圖／記者項瀚攝）

▲通化夜市黃金三角窗透店「金興發生活百貨」以2.35億元開價求售。（圖／記者項瀚攝）

通化夜市的「金興發生活百貨」坐落黃金三角窗，3層透店以2.35億元開價在《591房屋交易網》上求售，據刊登資訊，該建物權狀63.2坪，換算單價371.6萬元。

經查謄本，該透店屋主為魏姓自然人，在2020年透過分割繼承取得，登記地址隱蔽。不過據可靠消息指出，該房產正是金興發的自有財產。但致電金興發，截稿前暫無回應，該店目前正常營業中。

金興發的老闆為魏鳳珍，是一位傳奇人物，她國中畢業自台南北上，從水電行小妹做起，還當過巨星鄧麗君的司機，婚後與丈夫經營電解銅工廠，不幸倒閉，之後靠著銷售民生相關的五金生活百貨翻身，從擺攤到雙北開了10家店，創業30年闖過無數關卡。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲通化夜市「金興發生活百貨」以2.35億元開價求售，換算單價371.6萬元。（圖／翻攝自591）

至於本次討論的通化夜市金興發，至今開業至少有10年時間。台灣房屋台北通化加盟店東張芳綺表示：「該店位於通化街39巷50弄、臨江街交叉路口，屬於夜市的中心點，人潮量大，白天又有早市效益，點位相當不錯。」

不過，張芳綺表示：「夜市巷內改建效益低，房產價值主要還是來自於租金投報率，以該透店來說，先排除1樓轉租攤販的收益、單看三角窗建物本身，月租金價碼抓在25~30萬元左右。」

若以每月30萬元租金、開價2.35億元換算，年租金投報落在1.5%左右。

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「高總價店面去化不易，在銀行貸款利率走升的環境中，店面租金投報需達2.8~3%以上，才比較能吸引置產客目光。」

至於本次討論的店面，韋昀廷表示：「由於現在的租客就是屋主，因此在買賣上也應會有附帶租約，條件如何將成為成交關鍵，不過以2.35億元來說，此價格頗有試試市場水溫之意，畢竟開價與實際成交價不同。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲通化夜市金興發刊售訊息整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

關鍵字：通化夜市金興發生活百貨臨江街店面台灣房屋樂見商用不動產韋昀廷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

