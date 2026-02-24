曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店

記者項瀚／台北報導

通化夜市黃金三角窗透店「金興發生活百貨」以2.35億元開價求售，據了解屋主就是金興發魏家自有資產。專家表示，該店面點位佳，屬於通化夜市中心點，但總價高、若租金投報跟不上，去化恐有難度。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

▲通化夜市黃金三角窗透店「金興發生活百貨」以2.35億元開價求售。（圖／記者項瀚攝）

通化夜市的「金興發生活百貨」坐落黃金三角窗，3層透店以2.35億元開價在《591房屋交易網》上求售，據刊登資訊，該建物權狀63.2坪，換算單價371.6萬元。

經查謄本，該透店屋主為魏姓自然人，在2020年透過分割繼承取得，登記地址隱蔽。不過據可靠消息指出，該房產正是金興發的自有財產。但致電金興發，截稿前暫無回應，該店目前正常營業中。

金興發的老闆為魏鳳珍，是一位傳奇人物，她國中畢業自台南北上，從水電行小妹做起，還當過巨星鄧麗君的司機，婚後與丈夫經營電解銅工廠，不幸倒閉，之後靠著銷售民生相關的五金生活百貨翻身，從擺攤到雙北開了10家店，創業30年闖過無數關卡。

▲通化夜市「金興發生活百貨」以2.35億元開價求售，換算單價371.6萬元。（圖／翻攝自591）

至於本次討論的通化夜市金興發，至今開業至少有10年時間。台灣房屋台北通化加盟店東張芳綺表示：「該店位於通化街39巷50弄、臨江街交叉路口，屬於夜市的中心點，人潮量大，白天又有早市效益，點位相當不錯。」

不過，張芳綺表示：「夜市巷內改建效益低，房產價值主要還是來自於租金投報率，以該透店來說，先排除1樓轉租攤販的收益、單看三角窗建物本身，月租金價碼抓在25~30萬元左右。」

若以每月30萬元租金、開價2.35億元換算，年租金投報落在1.5%左右。

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「高總價店面去化不易，在銀行貸款利率走升的環境中，店面租金投報需達2.8~3%以上，才比較能吸引置產客目光。」

至於本次討論的店面，韋昀廷表示：「由於現在的租客就是屋主，因此在買賣上也應會有附帶租約，條件如何將成為成交關鍵，不過以2.35億元來說，此價格頗有試試市場水溫之意，畢竟開價與實際成交價不同。」

▲通化夜市金興發刊售訊息整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

