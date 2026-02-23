高雄地王對面透天賣17年變傳說　屋主低頭降1800萬求售

▲有棟正對SOGO百貨的舊透天空置多年，地坪72.9坪、建坪僅15坪，臨路退縮外觀相當不顯眼，屋主之前曾開出2.18億元求售，近期降價1800萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

大遠百前的三多四路連續13年蟬聯高雄地王寶座，有棟正對SOGO百貨的舊透天空置多年，地坪72.9坪、建坪僅15坪，臨路退縮外觀相當不顯眼，屋主之前曾開出2.18億元求售，近期降價1800萬元，開價2億88萬元，在地人透露，該棟至少賣了17年，快成「都市傳說」。

根據銷售資料顯示，該物件位於三多路，地坪72.9坪、建坪15.57坪，為地上1樓透天，屋齡33年，2024年曾開出2.18億元求售，近期降價1800萬元，開價2億88萬元，若以建坪換算，單坪達1290萬元，寫下高雄歷來最高單價紀錄，換算地價也要275.56萬元。

▲根據最早《Google Maps》顯示，2009年就開始銷售，至少賣了17年。（圖／翻攝自Google Maps）

有在地仲介透露，這間透天從他10幾年前剛入行就開始賣，已經久到快變「都市傳說」。而根據最早《Google Maps》顯示，2009年就開始銷售，至少也有17年，成了三多商圈最長壽的待售物件之一。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，該物件真正的價值在土地，對照2022年興富發入手斜對面寶雅店面，當時單坪地價約235.4萬元，目前區域行情約落在180~240萬元，該物件開價略高於市場行情。

▲2022年興富發入手寶雅店面，當時換算單坪地價約235.4萬元。（圖／記者張雅雲攝）

劉沛緹分析，隨著亞灣公共建設逐步到位，特貿三開發案未來將導入不少商辦與豪宅，同時金管會與高市府合作設置的亞洲資產管理中心高雄專區上路，作為全台第一個示範專區，也讓三多商圈吸引金融業者陸續插旗，帶動商圈能見度與話題度，不少屋主因此對後市抱持相當高期待。

▲高雄地王商圈透天銷售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

三多商圈屬商五分區，容積、建蔽率高，長線具整合開發潛力，但若僅單一透天自行改建，規模有限，仍需整合左右鄰地，較能引起建商興趣。劉沛緹說：「目前該區以一般住宅大樓與住商混合型大樓為主，買氣屋齡25至40年的中古大樓單價約落在25至32萬元，新成屋或近年完工的大樓單價則約35~50萬元。」

