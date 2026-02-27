台中舊城5區房市大洗牌　預售量集體跳水





▲台中市「5大舊城區」在2025年的交易表現，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘4區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破7成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到央行信用管制及政府打炒房政策影響，台中市「5大舊城區」在2025年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘4區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破7成。

觀察台中市中區、北區、西區、東區、南區2025與2024年預售交易量，東區與北區的跌勢最為慘烈，減幅分別高達84%與83.5%，中區雖基數較小，但也難逃修正，由135筆降至48筆，減幅達64.4%。

▲過去推案密集、仰賴高週轉的區域，如南區與東區，在信用管制下去槓桿效應最為明顯，成交量自然出現劇烈修正。（圖／記者陳筱惠攝）

誠邑築建設董事長沈瑞興認為：「舊城區預售市場的急凍，反映的並非單一區域基本面轉弱，而是預售屋供給量縮、資金環境改變後，投資型買盤快速退場所造成的現象。過去推案密集、仰賴高週轉的區域，如南區與東區，在信用管制下去槓桿效應最為明顯，成交量自然出現劇烈修正。」

沈瑞興說：「反觀產品稀缺、生活機能成熟、換屋與高資產族群占比高產品，因購屋決策與景氣連動性較低，形成明顯抗跌結構。」

最引人注目的莫過於曾是推案重鎮的南區，其2024年交易筆數高達1425筆，是中區同期的10倍之多，但在2025年僅剩下376筆，量縮高達73.6%。而西區的逆勢撐盤展現其房市韌性。

2025年西區預售交易筆數為222筆，對比2024年的239筆相比，僅微幅回調7%。在政策與景氣壓力雙重打擊，西區的抗跌表現，再次驗證了「地段之王」的地位。

西區坐擁國立台灣美術館、草悟道等全台中最精華的生活圈，是台中醫師與高資產族群青睞的居住地，對這些客群而言，買的不僅是成熟機能，也是一種對居住型態的信賴，對其有著極高的地標認同感，因此受景氣波動的敏感度相對較低。

▲西區坐擁國立台灣美術館、草悟道等全台中最精華的生活圈，是台中醫師與高資產族群青睞的居住地。（圖／記者陳筱惠攝）

立辰開發經理蔡鴻霖指出：「西區之所以能展現極強的支撐，主因在於其供給量的稀缺，相較於前幾年『重劃區當道』、處處是漲幅話題的榮景，房市回歸冷靜，核心區具抗跌的特質、以及生活機能導向偏好成為消費主流，坐落於精華地段的建案，也因為地緣優勢，成功吸引資產族群回流。」

