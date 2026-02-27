ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中舊城5區房市大洗牌　預售量集體跳水

▲▼台中街景,台中房市,預售屋,舊城區,交易量,打炒房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市「5大舊城區」在2025年的交易表現，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘4區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破7成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到央行信用管制及政府打炒房政策影響，台中市「5大舊城區」在2025年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘4區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破7成。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察台中市中區、北區、西區、東區、南區2025與2024年預售交易量，東區與北區的跌勢最為慘烈，減幅分別高達84%與83.5%，中區雖基數較小，但也難逃修正，由135筆降至48筆，減幅達64.4%。

▲▼台中市南區,街景,老鼠窩,公寓,華廈,龍門大樓,南區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去推案密集、仰賴高週轉的區域，如南區與東區，在信用管制下去槓桿效應最為明顯，成交量自然出現劇烈修正。（圖／記者陳筱惠攝）

誠邑築建設董事長沈瑞興認為：「舊城區預售市場的急凍，反映的並非單一區域基本面轉弱，而是預售屋供給量縮、資金環境改變後，投資型買盤快速退場所造成的現象。過去推案密集、仰賴高週轉的區域，如南區與東區，在信用管制下去槓桿效應最為明顯，成交量自然出現劇烈修正。」

沈瑞興說：「反觀產品稀缺、生活機能成熟、換屋與高資產族群占比高產品，因購屋決策與景氣連動性較低，形成明顯抗跌結構。」

最引人注目的莫過於曾是推案重鎮的南區，其2024年交易筆數高達1425筆，是中區同期的10倍之多，但在2025年僅剩下376筆，量縮高達73.6%。而西區的逆勢撐盤展現其房市韌性。

2025年西區預售交易筆數為222筆，對比2024年的239筆相比，僅微幅回調7%。在政策與景氣壓力雙重打擊，西區的抗跌表現，再次驗證了「地段之王」的地位。

西區坐擁國立台灣美術館、草悟道等全台中最精華的生活圈，是台中醫師與高資產族群青睞的居住地，對這些客群而言，買的不僅是成熟機能，也是一種對居住型態的信賴，對其有著極高的地標認同感，因此受景氣波動的敏感度相對較低。

▲▼台中街景,台中房市,預售屋,舊城區,交易量,打炒房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西區坐擁國立台灣美術館、草悟道等全台中最精華的生活圈，是台中醫師與高資產族群青睞的居住地。（圖／記者陳筱惠攝）

立辰開發經理蔡鴻霖指出：「西區之所以能展現極強的支撐，主因在於其供給量的稀缺，相較於前幾年『重劃區當道』、處處是漲幅話題的榮景，房市回歸冷靜，核心區具抗跌的特質、以及生活機能導向偏好成為消費主流，坐落於精華地段的建案，也因為地緣優勢，成功吸引資產族群回流。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

關鍵字：台中房市預售屋舊城區交易量打炒房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市凍！全台10區「逆生長」　中和一生活圈交易量噴3倍

去年房市交易量大縮，但仍有少數區域逆勢走升，10大上榜區域全位於蛋黃區，新北市一舉奪下6區，第一名為中和遠東世紀廣場科學園區，交易量年增291%。統計結果顯示，房市寒冬中，市中心地段的抗壓性最為顯著。

3分鐘前

台中舊城5區房市大洗牌　預售量集體跳水

受到央行信用管制及政府打炒房政策影響，台中市「5大舊城區」在2025年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘4區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破7成。

2小時前

樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路聲太大」怒嗆：讓妳上報！她喊冤

「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）最近住進新買的房子，卻遇到令她很頭痛的事情，多次遭樓下鄰居指控半夜敲打、走路太大聲，甚至還威脅她「我會讓妳上報」。她無奈表示，當時人在家看電視，卻也聽見巨大聲響，原以為是樓上傳來，沒想到對方竟認定是她所為，「我該怎麼辦？他覺得煩，而我也很困擾」。

3小時前

在台北工作！「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網答案一面倒

雙北地區房價居高不下，讓許多購屋族轉往外縣市尋找合適物件。近日有男網友發文表示，由於大台北地區的房產價格已超出自身負荷，因此將目光轉向桃園市。他本身習慣開車通勤，在考量預算與交通時間後，猶豫是否該在楊梅區買房。對此，信義房屋專家認為，可以直接查詢實價登錄，看預算、地段，比較有機會找到合適的物件。

3小時前

陳炳辰／房市冷爆爛尾風險高　關注十大建商榜守住血汗錢

又到了結算前一年度建商推案、代銷接案量體，進而公布十大建商、十大代銷榜單的時候，由於買氣不佳，建商營收堪慮更得留意爛尾樓危機，民眾選擇建商確實可參考這類數據，就算不見得是品質保證，但資產雄厚倒可免於蓋不下去的風險。

4小時前

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建商「蠶食鯨吞」地圖

南屯區精華地，近3年出現建商默默整合可都更、符合危老的透天產品，尤其是軌道經濟效應發酵，「大墩路、文心路、五權西路」周邊都出現大批透天被整合，也揭示一場圍繞捷運紅利的都市更新戰，正在悄然上演。

4小時前

砸20億狂掃23棟透天！　大墩路地王現身「拼千坪大都更」

南屯區地段精華，掀起新一波整合潮。才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝，最新整合面積已達1057.54坪，信義房屋專家認為大墩路上生活機能成熟，屬於自住族群願意進駐的地段。

5小時前

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房價還有3字頭

配合國家南部產業發展與科技布局政策，國立清華大學應高雄市政府邀請設立高雄校區，26日舉行「國家重點領域校際研教園區清華大學高雄校區啟用典禮」，引來不少在地民眾矚目。根據房仲統計，該區今年均價30.9萬元，近3年房價緩漲1成。

20小時前

竹市核心進入新一輪發展節奏　年輕工程師購屋視野回到新竹市心

城隍廟自18世紀以來即是新竹重要生活中心，結合大遠百商圈後，匯集新竹唯一Gold Class威秀影城及多元指標餐飲娛樂，讓日常聚餐與休閒都能在生活半徑內完成。

22小時前

天母家樂福舊址開新局！　房東證：2零售大咖攜手進駐

天母忠誠路二段上的家樂福開業8年，去年底熄燈，引發熱議，該店位於天母地王「新光天母傑仕堡」1樓店面。該社區招租狀況佳，全聯接手家樂福舊址，其他空店面也由寶雅租下，等於兩零售大咖包下該社區1樓全部店面空間。

23小時前

伊能靜嘗試喝「豆汁兒」　吃北京美食喊：兩岸一家親

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

昔「喊水會結凍」政治世家　售仁..

天母家樂福舊址開新局！　房東證..

2025營收41億掉至5億！　..

坐擁中部最大科學園區　彰化溪湖..

爸生前贈與房子！爭產小弟要求平..

台中「最強私校」錄取率20％　..

砸20億狂掃23棟透天！　大墩..

竹北有錢人很多？太太們聊建案「..

「地產安心亞」年銷售破200戶..

「3C一條街」被鎖定　自然人開..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市凍！全台10區「逆生長」　..

台中舊城5區房市大洗牌　預售量..

樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路..

「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網..

陳炳辰／房市冷爆爛尾風險高　關..

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建..

砸20億狂掃23棟透天！　大墩..

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房..

竹市核心進入新一輪發展節奏

天母家樂福舊址開新局！　房東證..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366