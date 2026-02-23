高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

▲遠雄集團在高雄4案場，從初三開始不打烊，舉辦一連串活動。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

剛過完長達9天的春節年假，受金龍海嘯影響，不少新案春節直接打烊，乾脆休到初五再上班，加上高雄天氣好，不少民眾選擇走春，賞屋來人較往年清淡，不打烊案場集中在遠雄、茂德與清景麟等強銷個案，總計賣出11戶。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，第七波信用管制後，買氣持續冷淡，市場資金明顯收緊，購屋族群決策期拉長，今年春節一連9天，不少建案選擇延後開工，直到初五才恢復營業。加上連假期間天氣穩定，不少家庭優先安排旅遊行程，即便有開門營運，現場來人也未見明顯增加，春節賞屋人潮不如以往，成交動能與往年相比明顯偏弱。

根據高雄市代銷公會統計，今年不打烊案場不多，多為剛開案的強銷個案，包括茂德旗下預售案「高大之森2」、遠雄集團在高雄「遠雄一靚」、「遠雄峰蘊」、「遠雄沐蘊」、「遠雄THE ONE」4案，以及清景麟集團剛完工新成屋「清景麟國家公園」， 都是從初三開始不打烊，舉辦一連串活動，吸引民眾賞屋。

▲「高大之森2」春節連假期間成交2戶，都是與台積電產業鏈相關的小家庭出手購屋。（圖／記者張雅雲攝）

遠雄在高雄不打烊新案從首購到豪宅都有，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，今年春節在高雄共舉辦13場活動，來人共761組，其中新訪247組、活動來客514組，期間成交6戶，總銷約1億元。張麗蓉說：「整體觀察顯示，春節屬於家庭型賞屋與資訊蒐集階段，市場買氣並未消失，而是回歸理性決策節奏。」

張麗蓉分析，目前市場結構已明顯回歸自住需求主導，成交核心從過往議題與漲幅預期，轉向總價負擔能力與付款條件設計，合理總價帶產品在當前環境下仍具穩定支撐力。至於「遠雄THE ONE」，雖是豪宅產品，春節也有 211 組來人，目前以高資產客關係經營為主，成交節奏屬於長線布局型態。

得邦廣告副總婁邦俊表示，「高大之森2」春節連假期間現場來人約12組、成交2戶，都是與台積電產業鏈相關的小家庭，趁過年時帶家人一起看屋、當場討論後出手。

至於新成屋因買家能直接參觀實品屋、確認格局、採光、建材品質與公設，也有民眾趁連假出籠看屋。清景麟建設事業部總經理蔣恩平表示，「清景麟國家公園」位於小港，完工後過年期間舉辦「已購回娘家，天天抽紅包」的活動，來人20組 ，在新青安助攻，以及小港在地剛性需求支撐下，連假期間成交3戶，都是具地緣關係的自住客購屋。

謝哲耀分析，近期市場買氣兩極分化，部分買方擔心後續政策與貸款條件變化，加上新青安1.0期限至今年7月31日，部分剛需族乾脆搭上新青安末班車，先卡位新成屋，保留既有貸款條件。或是主打工程期長、付款條件彈性的預售案，在這波盤整期，因工程期零付款降低短期資金壓力，也有買家評估進場。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！