房市凍！全台10區「逆生長」　中和一生活圈交易量噴3倍

▲去年房市交易量大縮，但仍有少數區域逆勢走升。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

去年房市交易量大縮，但仍有少數區域逆勢走升，10大上榜區域全位於蛋黃區，新北市一舉奪下6區，第一名為中和遠東世紀廣場科學園區，交易量年增291%。統計結果顯示，房市寒冬中，市中心地段的抗壓性最為顯著。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

2025年房市受信用管制衝擊，全台買氣急凍，不過仍有少數區域逆勢突圍。據《591實價登錄》統計，全台共有10大生活圈2025年交易量呈現成長，上榜區域全數位於蛋黃區，其中新北市更奪半數以上席次。

《591房屋交易網》新聞課主任畢務潔表示：「能在此時逆勢成長的區域，多具備產業人口支撐、重大建設利多、品牌建商加持或價格優勢4大關鍵，這也顯示未來房市走向將更趨於個案表現，自住與長期置產需求，將高度向具備硬實力的精華地段靠攏。」





▲2025年房市交易量逆勢成長的10大生活圈。（AI協作圖／資料來源：591實價登錄，記者項瀚製作，經編輯審核）

觀察本次排行，第一名為新北中和的遠東世紀廣場科學園區，2024年成交量僅221件，2025年大幅攀升至864件，年增3倍，成長幅度居冠。

畢務潔表示：「該區受惠預售案『大同新紀元』成交帶動，共挹注7百筆以上成交量，且該區具就業人口支撐，加上新建案長年供給量少，即便整體市場降溫，仍吸引自住與置產族群進場。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「這波房市不景氣中，新北市表現相對穩定，尤其是一些大樓供給量有限、又具備重大建設題材利多的地區，像是捷運萬大線預計在2027年底通車，也是推升中和房市交易熱絡的主因之一。」

第二名為台南東區平實重劃區，2025年成交量376件，較2024年翻倍成長。畢務潔表示：「該區坐落精華地段，緊鄰南紡購物中心商圈，並受惠捷運藍線及平實轉運站建設題材，成交價坐5望6，並受到指標新案『國城寶實』交易帶動。」

接著則是新北新店的新和生活圈，2025年成交190件，較前年成長逾8成。畢務潔表示：「該區位於中和與新店交界，6字頭房價相對具優勢，吸引周邊外溢買盤。」

