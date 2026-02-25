房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

▲《ETtoday新聞雲》北中南3位房產記者，盤點過去1年自己寫過印象最深刻的新聞，其中當然包括土方之亂。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請《ETtoday新聞雲》北中南3位房產記者，盤點過去1年自己寫過印象最深刻的新聞，分別為房仲的悲慘故事、土方之亂、阿拉伯皇宮開箱，另外他們也分享了最被忽略的新聞，包括防災型都更、老宅延壽、房貸環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享過過去一年最難忘的房地產事件。

北台灣記者項瀚直言：「第七波信用管制後，最慘的是房仲業，實務上不少無底薪的加盟店房仲成交歸零，卻仍得負擔房貸與生活費。」

他曾採訪年收一度達150萬元的年輕房仲，因房市急凍被迫兼差開Uber求生，月收入大幅縮水，顯示政策效應已延燒至基層就業。

▲左二起：《ETtoday新聞雲》房地產記者陳筱惠、項瀚、張雅雲。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

南台灣則爆發震撼營建圈的「高雄土方之亂」。南台灣記者張雅雲指出：「美濃盜倒廢土事件後，土石方流向全面卡關，導致建案停工長達5個月。」

她曾採訪，有建商在公聽會上當場落淚，透露透天產品單戶成本恐增加200萬元，大樓案更面臨億元等級的成本壓力，後續高雄率先放寬土方直送最終處理場，危機才逐步解除。

中台灣記者陳筱惠則分享宜蘭知名「阿拉伯皇宮」降價出售的採訪經驗。她說：「這座曾開價30多億元的特殊豪宅，因維護成本高、交易條件複雜，價格幾乎砍半，但其內部實在奢華到令人印象深刻。」

▲台北市防災型都更最高可獲30%容積獎勵。（示意圖／記者湯興漢攝）

除了熱搜話題，節目也提到被忽略的重要新聞。項瀚指出：「台北市防災型都更最高可獲30%容積獎勵，對老屋重建誘因極大，但申請案件暴增，也造成行政塞車。」

張雅雲則提到老宅延壽計畫，她表示：「30年以上老屋可申請結構補強、防水更新，甚至加裝電梯，高雄一般戶最高補助20萬元，弱勢族群可達30萬元。」

陳筱惠則提醒房貸申貸環境，她說：「即使銀行態度看似轉鬆，估價與信用條件仍嚴格，購屋前提早養信用、試算貸款條件，仍是關鍵。」