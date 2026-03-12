商業街撐不住了？陸大城市2025租金跌勢擴大　百條街年減0.81%

▲中國15城100條主要商業街租金2025年再跌0.81%，跌幅比去年更大。（圖／CFP）
記者董美琪／綜合報導
中國專業研究機構於23日公布最新統計指出，2025年全年，中國15座重點城市共計100條主要商業街的店面租金，較前一年下滑0.81%，不僅延續跌勢，且較2024年的降幅再擴大0.39個百分點。
綜合《每日經濟新聞》等陸媒報導，這份由「中指研究院」發布的報告顯示，若以半年區間觀察，2025年下半年上述100條商業街店鋪租金，平均為每日每平方公尺人民幣24.05元（約每坪新台幣362元），較上半年再降0.47%，跌幅擴大0.12個百分點。
中指研究院分析指出，大城市商業街租金持續走低且降幅擴大的原因主要有三項：
第一，餐飲收入成長趨緩。餐飲業向來是商業街的核心業種，但在消費動能轉弱下，營收增速放慢，進而對整體租金形成壓力。
第二，優質購物中心分流客源。具備複合式體驗與整合優勢的大型商場，吸引部分原本前往傳統商業街的消費者，削弱商業街人潮。
第三，商家與房東採取「以價換量」策略。為維持出租率，多數商業街選擇調降租金以穩定商戶進駐。
相較之下，中指研究院於2月初公布的數據顯示，2025年主要購物中心平均租金為每日每平方公尺人民幣26.99元，全年僅下滑0.34%，跌幅明顯低於商業街的0.81%，反映購物中心整體租金表現相對抗跌。
報告亦指出，少數位於核心商圈、具城市地標地位，或結合文化觀光特色的商業街，由於客流穩定、消費力支撐，租金表現仍相對穩健。
