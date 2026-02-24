嘉義老牌MOTEL熄燈　新租客2年斥768萬卡位

▲嘉義老牌「凱撒MOTEL」位於友愛路，開幕15年，去年熄燈後，出現新租客火速租下。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義市近年不但房價猛爆性成長，觀光也跟著起飛，嘉義老牌「凱撒MOTEL」位於友愛路，開幕15年，去年熄燈後，不少老司機都相當惋惜。根據實登，出現新租客火速租下，月租金32萬元，創嘉義市近2年租金新高。

嘉義西區友愛路的老牌「凱撒MOTEL」2010年開幕，營業15年，已是在地知名地標，去年3月突熄燈，被在地人直呼是老司機回憶殺，目前該品牌在嘉義已無據點。

歇業才短短8個月，根據實登顯示，去年11月火速出現新租客承租，坪數492坪，月租金高達32萬元，租期2年，為嘉義市近2年租金實登新高，換算單坪租金650元，目前新租客尚未開始整修與營業。有在地人透露，租客未必再走傳統汽旅路線，而是轉型嘉義近年興起的「複合式園區」模式發展。

▲友愛路屬於早期發展的嘉義站後站生活圈，過去該區有不少汽車旅館、KTV、遊藝場等娛樂型態店面。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產嘉義興嘉店店東江智玄指出，友愛路屬於早期發展的嘉義站後站生活圈，過去該區有不少汽車旅館、KTV、遊藝場等娛樂型態店面，不過多為早期規劃，現在設備老舊、更新成本高，近年汽旅入住率普遍下滑，若要再投入翻修，多不符經營成本，因此不少汽旅陸續選擇退場。

江智玄分析，該區具備商圈消費力基礎與交通優勢，加上近年嘉義觀光人潮穩定回流，出現不少「美食基地」或「觀光市集」，通常一次導入多品牌餐飲進駐，強調的是停留時間與人流坪效，反而有機會創造比單純住宿更高的營收彈性。

友愛路沿線以透天產品居多，屋齡30年起跳，江智玄說：「整棟透天月租金多落在3~5萬元、單坪約600~800元，若經整修、或屋齡較新的商用空間，則上看每坪1000~1300元，該棟因坪數大墊高租金總價，單價也算符合區域行情。」

