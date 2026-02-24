ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「營造黑馬」1.8億現金拿52年洗腎診所　親曝改建計畫

記者陳筱惠／台中報導

老屋也有高身價，位於西區五權路上的佑全診所（透析洗腎中心），以屋齡過半百的高齡，成功以總價1.82億元交易，榮登區域最高價交易，經查，全現金拿下的是益晨建設，係被譽為台中營造黑馬的麗晨建設相關企業，而麗晨建設也曝未來該基地將作為第二總部。

▲▼ 台中,老屋交易,麗晨建設,土地買賣,智慧建築,營造黑馬,五權路,丰二三 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於西區五權路上的佑全診所（透析洗腎中心），以屋齡過半百的高齡，成功以總價1.82億元交。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實登揭露，位於西區五權路上的佑全診所（透析洗腎中心），佔地超過150坪，加上地塊方正且產權單純，總價1.815億元，根據備註說明，該土地價格就佔比新台幣1.8億元，單純以土地價格來說，突破120萬元。

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「細看該筆交易容積率較高的商業區土地，臨路條件也相當不錯，對建商而言，往後重建開發的效益可期，且該筆交易的地上屋屋齡超過50年，爭取都更或危老獎勵的可能性頗高，因此締造破億身價。」

▲▼ 台中,老屋交易,麗晨建設,土地買賣,智慧建築,營造黑馬,五權路,丰二三 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該地點對面的麗晨總部「丰二三」落成之時獲頒「鑽石級」智慧建築標章，該地未來的規劃樣貌，受到高度關注。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，陳定中指出：「該筆交易採不貸款買進，一來可避免申貸的不確定性，二來也無須面臨貸款購地限期開工的壓力，同時顯示買家的資金實力雄厚，可望加深消費者對建商的信任程度。」

實際走訪，佑全診所（透析洗腎中心）招牌已然卸下，實際詢問麗晨建設，麗晨建設協理卓進發回覆：「該地距離麗晨總部『丰二三』僅一路之隔，未來將作為自用基地，非推案用途。」

不過該地未來改建作為第二總部，也將引起業界高度關注，在該地點對面的麗晨總部「丰二三」落成之時獲頒「鑽石級」智慧建築標章，據了解，麗晨建設總經理王水樹在初步規劃時就已經全面進行完整考慮及設計。

過去麗晨建設住宅案，也屢屢突破法規、框架，在ESG與風、光、水、綠、智慧建築的規劃當中，在中台灣成為指標建商。該地未來的規劃樣貌，更是受到高度關注。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲老屋也有高身價，經查以全現金拿下的是麗晨建設相關企業益晨建設 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

